"Werken tot aan mijn dood? Nee, bedankt" GEREEDSCHAPSWINKEL DE DRIE HAMERKENS SLUIT NA 146 JAAR DE DEUREN JONATHAN BERNAERTS

02 juni 2018

02u51 0 Antwerpen Gereedschapswinkel De Drie Hamerkens op de Paardenmarkt overleeft de vierde generatie niet. Uitbater Herman Stes (61) zegt de familiezaak na 44 jaar vaarwel. "Ik veroorloof me al heel mijn leven één weekje vakantie per jaar. Ik heb dus heel wat 'vrije tijd' in te halen."

Van machines tot handgereedschap: De Drie Hamerkens puilde vroeger letterlijk uit van de koopwaar. Zo erg, dat wie de familiezaak betrad, uitbater Herman Stes (61) amper achter zijn winkeltoog kon zien staan.





Vandaag een heel ander beeld: de rekken in de De Drie Hamerkens staan er halfleeg bij. Aan de inkom prijkt een bordje 'totale uitverkoop'. "Ik strooi met scherpe kortingen. Ongeveer 90 procent van mijn stock heb ik al van de hand gedaan", zegt Herman.





Genoeg geweest

U verstaat het goed: Herman geeft er de brui aan. En zo verdwijnt na 146 jaar een icoon uit het Antwerpse straatbeeld. "Ik sta 44 jaar in de winkel en voel dat het genoeg is geweest", zegt Herman. "Mijn vader is in De Drie Hamerkens aan het werk gebleven tot aan zijn dood. Dat zie ik niet zitten. Ik heb het pand verkocht en vertrek hier vermoedelijk tegen het einde van de zomer. Wat er met de winkel zal gebeuren? Dat kan me eerlijk gezegd weinig schelen. Misschien maken ze er appartementen of studentenkoten van? Ik weet het niet."





De Drie Hamerkens is een familiezaak 'pur sang'. "Mijn overgrootvader is er in 1872 mee begonnen", weet Herman. "Hij was hoefsmid. Toen hij daarna ook gereedschap ging verkopen, was De Drie Hamerkens geboren. Ik ben er in 1975 als vierde generatie van de familie Stes aan de slag gegaan. In die periode waren de elektrische toestellen volop in opmars. De zaken gingen toen erg goed."





In de 44 jaar dat hij De Drie Hamerkens uitbaatte, zag Herman de omgeving van de Paardenmarkt fel veranderen. "Vroeger vond je hier de betere buurtwinkels van de stad. Er was zelfs een beenhouwerij die meer dan twintig personeelsleden in dienst had. Dat kan je je nu niet meer voorstellen. Stelselmatig zijn al de buurtwinkels verdwenen. Het lijkt alsof ik als enige ben overgebleven." Tegelijk met het afscheid van zijn winkel, zegt Herman binnenkort ook Antwerpen, de stad waar hij geboren werd, vaarwel. "Nu woon ik nog boven de winkel, maar binnenkort verhuis ik naar een woning aan de grens van Zoersel en Schilde. Wat ik zoal ga doen? Ik ben nogal sportief, dus ik denk eraan om opnieuw te gaan paardrijden. Ik ga ook op vakantie met vrienden. Vroeger moest ik altijd afzeggen omdat ik mijn zaak moest openhouden. Nu ben ik wel verplicht om mee te gaan. Ik veroorloof me al heel mijn leven één weekje vakantie per jaar. Ik heb dus heel wat 'vrije tijd' in te halen."