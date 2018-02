"Werken klaar in maart? Dat zal wel" HANDELAARS NOORDERLAAN HEBBEN GEEN VERTROUWEN IN NIEUWE TIMING DIETER LIZEN

16 februari 2018

02u36 0 Antwerpen Dat de werf van de Noorderlaan de deadline niet haalt, zet kwaad bloed bij de lokale handelaars. De slechte bereikbaarheid, de file en het vuil voor de deur zijn ze stilaan meer dan beu. "Na twee jaar werken willen wij gewoon al eens weten wanneer ze dan wél eindigen", zo klinkt het. De stad mikt op eind maart, met uitzondering van een stuk van 500 meter aan De Lijn en de brandweer.

Op het kabinet van mobiliteitsschepen Koen Kennis moet er afgelopen week flink gevloekt zijn. Niet enkel raakte bekend dat de werf van het Operaplein minstens 11 maanden vertraging opliep, ook bij de heraanleg van de Noorderlaan, een ander deelproject van het overkoepelende Noorderlijn-project, wordt de deadline van begin maart niet langer wordt gehaald.





Lancering in mineur

De handelaars op de Noorderlaan zitten, na twee jaar werken voor hun deur, stilaan met de handen in het haar. "Het laatste wat wij in een mail van 1 februari te horen kregen, is dat de werf nu tot eind maart zou duren. Nu is het uitstel te wijten aan het slechte weer, voordien kampten ze met problemen met de riolering en gesprongen waterleidingen", zegt Kelly Ceulemans, manager van Carwash Anac. "Ik begrijp dat dat verzachtende omstandigheden zijn, maar ik geloof nooit dat ze einde maart wél zullen halen. De ventweg moet nog geasfalteerd worden, er moeten nog 250 bomen geplant worden én het voetpad én het fietspad liggen er ook nog niet".





"Ik heb de stad gemaild om te vragen wanneer het echt klaar zou zijn, maar ze durven daar zelf niets meer over te zeggen. Ze zeggen dat de aannemer nu niet kan asfalteren door het weer, maar ik denk dat er nog maar weinig winters geweest zijn met zo weinig vriesdagen", zegt Jean Hellinx van Nissan garage Beerens. "Wij hebben in de week van 7 maart de lancering van een nieuwe elektrische Nissan Leaf gepland, maar die dreigt nu in mineur te verlopen. Klanten geraken hier moeilijk en auto's laden en lossen moet noodgedwongen op de baan gebeuren doordat de ventweg nog niet klaar is. Elke nieuwe wagen die buiten rijdt voor een testrit, komt zo zwart als een hoge hoed terug binnen."





"Er is altijd gezegd dat de Noorderlaan in maart klaar is, maar in onze communicatie hebben we nooit echt gespecifieerd wanneer in maart", aldus stadswoordvoerder Dirk Delechambre. "Voor het gieten van asfalt moet het minimum acht graden zijn en mag het niet regenen. Intussen wordt er wel voortgedaan aan fiets- en voetpaden en het afwerken van plantvakken en de middenberm. Met hoe de planning er nu voor staat, zijn de werken op de Noorderlaan klaar tegen eind maart."





Voor De Lijn en de brandweerkazerne Noorderlaan kan de hinder nog langer aanhouden doordat een 500 meter lange riolering ter hoogte van de Michiganstraat onvoorzien vernieuwd moet worden. Wanneer de chicanebocht op het kruispunt Groenendaallaan verdwijnt en het autoverkeer richting stadscentrum ook tussen de Michiganstraat en de Groenendaallaan op de nieuwe hoofdrijbaan mag rijden is ook nog niet helemaal zeker. "Maar wel binnenkort", zo klinkt het.