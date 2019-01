‘Weefwijven’ weven kunstwerk van Schelde-afval Dieter Lizen

09 januari 2019

20u04 0 Antwerpen De plastic soep is geen ver-van-ons-bed-show die enkel in oceanen rondwaart, elk jaar belanden ook tonnen plastic afval in de Schelde. Om op straat te tonen wat er allemaal in de rivier belandt, werken vijf zelfverklaarde ‘Weefwijven’ aan een groot plastic kunstwerk.

“Mijn zus en ik zijn al langer bezig met handwerk en tegelijk zijn we bij Stormkop heel erg bezig met afvaleducatie en laten we kinderen en jongeren zelf afval uit de Schelde jutten en sorteren. Die twee gaan we nu combineren”, zegt initiatiefneemster Lot Saldien. Samen met vier andere Weef Wijven van Stormkop weeft ze met het plastic afval opgevist uit de Schelde een kunstwerk bij elkaar. “We willen op onze eigen manier een antwoord bieden op het groeiende probleem van plastic afval waar helaas ook onze geliefde Schelde slachtoffer van is”, zegt Lot.

Elke woensdagavond om 20u komen Lot en haar zus Lies, Caroline, Zoë, Marieke en Elsje samen in café Plaza Real om er te weven. “We willen als het werk klaar is er in de nacht van 4 op 5 juni, de nacht voor Wereldmilieudag, een Antwerps plein mee inpakken. We weven daarom niet enkel op café maar starten ook Waste Wave groepen in de hele stad”. Heel wat organisaties en scholen sprongen al mee op de kar. “Circuit, een initiatief van de Kringwinkel in Plein Publiek wil daar een weefworkshop organiseren. Ook een aantal scholen wil al meedoen. Sint-Lucas is ook sterk geïnteresseerd in ons project voor hun eigen projectweek. Wie nog wil meeweven is meer dan welkom. De Weefwijven leveren het basismateriaal: afval uit de Schelde maar ook zelfgemaakte weefgetouwen van gerecycleerd houtafval van een schrijnwerker en gerecycleerde lapjes stof uit de kringloopwinkel. Wie wil meedoen vindt alle info op www.stormkop.be/weef-wijven.