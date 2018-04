"We willen geen Calais aan de Schelde" 04 april 2018

Oppositiepartij PVDA vraagt het OCMW om de nachtopvang voor daklozen het héle jaar door open te houden. Oók voor mensen zonder papieren. "Omdat de vraag zo groot is", betoogt raadslid Lise Vandecasteele. "Dat gaat nog meer armoede naar de stad aanzuigen", reageert OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA).

Sinds 1 april kan de nachtopvang aan de Desguinlei nog slechts 55 in plaats van 150 daklozen opvangen. Lise Vandecasteele vreest dat een pak mensen op straat belanden en tot oktober geen menswaardige opvang meer vinden. "De wachtlijsten tonen dat doorstromen naar een goede woonplek niet eenvoudig is."





Duchateau wijst erop dat niemand op straat moet slapen. "We doen al meer dan het vorige bestuur, mét socialisten aan de macht. Toen was er enkel winteropvang. Nu zijn er van april tot oktober nog steeds bedden voor de meest kwetsbaren. Het prijskaartje om daklozenopvang tot een goedkope B&B-formule om te bouwen, zou zwaar oplopen. Bovendien ga je zo de daklozen niet zelfredzamer maken. En het zou Antwerpen kunnen veranderen in een Calais aan de Schelde." (PHT)