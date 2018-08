"We vragen agenten verkeer te regelen" SCHOOLDIRECTIES SLAAN ALARM OVER ROOSEVELTPLAATS DIETER LIZEN

01 september 2018

02u42 0 Antwerpen Maandag 3 september begint het nieuwe schooljaar voor 100.000 leerlingen en 20.000 leerkrachten in Antwerpen. Maar de scholen rond de werf aan de Rooseveltplaats maken zich grote zorgen over de onveilige verkeerssituatie daar. De stad belooft agenten in te zetten om alle leerlingen veilig en wel op de schoolbanken te krijgen.

Dat de omleidingen aan de Rooseveltplaats regelmatig veranderen, duidt erop dat de werken aan het project Noorderlijn flink opschieten. Maar de situatie verandert bijna dagelijks en duidelijke richtingaanwijzers ontbreken.





"Vooral als zwakke weggebruiker sta je hier nu wel erg zwak", zegt Karin Heremans, directrice van het Atheneum. "De tijdelijke groene fietspaden in de Van Ertbornstraat en op de Rooseveltplaats zijn nu erg breed getrokken, maar hierdoor moeten fietsers die paden delen met bussen, werfvrachtwagens en auto's. Dit is echt om ongelukken vragen, ik werd vanmorgen net niet opgeschept door een bus", zegt Heremans. "Waarom hebben ze van dit stuk niet tijdelijk gewoon met rood asfalt een fietsstraat gemaakt, zodat gemotoriseerd vervoer achter de fiets moet blijven?





Patrick Meekers, directeur van basisschool De Pijl staat even op het fietspad voor de foto maar moet wegduiken voor een afdraaiende betonmolen. Hij houdt zijn hart vast als hier maandag duizenden scholieren toekomen.





"Sinds eergisteren kan je aan de Van Ertbornstraat opnieuw rechtdoor oversteken als fietser, maar niet als voetganger. Wij vrezen dat ook veel leerlingen te voet, gehaast als ze zijn, hier rechtdoor voor de kortste weg gaan kiezen, in plaats van de omleiding rondom via twee zebrapaden en evenveel lichten te volgen".





Lichten beter instellen

De scholen vragen dat de stad agenten inzet. "Wij vragen dat zij maandag het verkeer hier komen regelen zodat onze leerlingen veilig en wel op school geraken. De lichten aan de oversteek tussen de Van Stralenstraat en de Anneessenstraat moeten ook beter ingesteld worden, nu springt het al op rood als je nog maar in het midden van het zebrapad bent", zegt Karin Heremans. "De Noorderlijn moet ook beter communiceren met de scholen, zeker als de werfsituatie en de omleidingen wijzigen. Dat we hierover niet worden ingelicht, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, dat begrijp ik niet. Daarnaast hoop ik dat iedere automobilist, buschauffeur, fietser en voetganger zich nog eens heel goed inprent hoe gevaarlijk dit kruispunt momenteel is".





Plannetjes uitdelen

De scholen gaan zelf plannetjes uitdelen aan hun leerlingen en de leerkrachten zullen hen nog eens uitleggen hoe ze op een veilige manier de school kunnen bereiken.





De stad neemt de vragen van de scholen ernstig. "We gaan onze stedelijke politiediensten vragen om tijdens het begin van het schooljaar toezicht te houden in de buurt en controle uit te voeren op de werfsituatie", aldus Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester.





Cheryl Horemans, woordvoerder van de Noorderlijn werf, zegt dat de scholen zeker welkom zijn bij hen en op de website voor meer informatie en overleg.