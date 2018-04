"We voelen ons als herboren" HARTPATIËNTEN ZETTEN REVALIDATIETEAM MIDDELHEIM IN DE BLOEMEN DIETER LIZEN

28 april 2018

02u48 0 Antwerpen Zeven hartpatiënten hielden gisteren een feestelijke receptie op het ZNA Middelheim om de dokters en verplegers te bedanken die hen er vijf jaar geleden behandelden op de revalidatie-afdeling. "Ik lag 12 dagen in coma met orgaanfalen. Toch ben ik er nog doorgekomen", zegt Kris, de jongste van de bende.

Samen revalideren, dat schept een band. Gisteren kwamen er zeven hartpatiënten met een receptie het medisch personeel van het ZNA Middelheim bedanken dat hen vijf jaar geleden hielp revalideren na een hartaanval of een cardiovasculaire ingreep. Het groepje hield ook daarna altijd contact en ze zien elkaar minstens een keer per maand om iets te gaan eten of te drinken.





"Een hartaanval kan je heel plots overkomen", zegt Albert, die als een van de voortrekkers de receptie in elkaar stak. "Zelf weet ik er niets meer van. Twee jonge vrouwen hebben me gered toen ik een hartaanval kreeg in de auto. Zij hadden gezien dat ik precies lag te slapen achter mijn stuur en verwittigden de hulpdiensten. Ik heb wel nog 9 dagen in coma gelegen. Ze hebben me hier schitterend bovenop geholpen en daarom houden we deze receptie met bloemen en pralines. Ik voel me nu als herboren. Elke dag van die eerste vijf jaar van mijn tweede leven voelt aan als een geschenk."





Coma

De jongste van de bende, Kris Vercauteren, was amper 45 toen het noodlot toesloeg. "Ik lag gewoon in bed naast mijn vrouw, toen ze doorkreeg dat er iets grondig mis was. Ze heeft onmiddellijk de ambulance gebeld en mijn zoon, toen 16 jaar, heeft me gereanimeerd tot de ambulanciers er waren. Die hebben het daar van hem overgenomen, nog 45 minuten lang. Toen ik in het ziekenhuis aankwam was ik er heel slecht aan toe. Ik heb nog twaalf dagen in coma gelegen, tussen leven en dood. Toen is plots mijn hart weer beginnen slaan. Ik ben door het oog van de naald gekropen, maar de mensen hier hebben me er doorheen gesleurd."





Het team van artsen, chirurgen, verplegers en revalidatiespecialisten was heel blij met de receptie. "Het gebeurt vaker dat patiënten die elkaar op de revalidatie leren kennen, mekaar blijven zien", zegt Conny Vermeulen, hoofverpleegkundige op de afdeling cardiale revalidatie. "Maar dat ze ook voor ons een receptie in elkaar boksen, dat is een unicum! Als verpleegkundige vormen we de lijm tussen patiënten en de dokters. Wij hebben ook iets meer tijd voor een praatje of om een behandeling goed uit te leggen. Mensen zijn ook heel dankbaar voor die persoonlijke touch en daar doen we het ook voor."