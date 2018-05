"We geven onze job op om voltijds te koken" 'GAARTIJD-KETTERS' NICK EN KEVIN WINNEN GRILLMASTERS DIETER LIZEN

01 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Nick Van Hoof (31) uit Antwerpen en Kevin Kegelaars (33) uit Hoogstraten mogen zich de Strafste Grillmasters van Vlaanderen noemen. Om de titel letterlijk uit de brand te slepen, gooiden ze alle culinaire regeltjes overboord. "Vergeet gaartijden, wij steken gewoon iets bij de kolen in de grond."

Na een spannende strijd tegen de zusjes Ineke en Sofie uit Oost-Vlaanderen, mochten Nick en Kevin zichzelf tot Strafste Grillmasters van Vlaanderen kronen. Eigenlijk zijn Nick en Kevin opvoeder en leraar, maar de overwinning geeft nu een stevige draai aan hun leven. "We gaan allebei onze job opgeven om voltijds te gaan koken", zegt Kevin. "We openen, vermoedelijk in september al, een eigen restaurant in de nieuwe Plein Publiek en er ligt ook een boek in de winkel vanaf 20 juni: "Zout op het Vuur". Onder dezelfde naam komt er ook een culinair BBQ-programma met ons op Vier."





Met hun praktische tips, persoonlijke ervaringen en toegankelijke recepten kan je zelf makkelijk al grillend aan de slag. De twee vrienden hebben veel ervaring met workshops geven. "We waren al anderhalf jaar bezig met een pizza-oven, BBQ en vooral het koken op open vuur in een put in de tuin. Daarbij houden we het graag spannend", zegt Kevin. "We zijn fan van oncontroleerbare gaartijden. Gewoon dingen inpakken om ze dan rechtstreeks in de kolen te gooien en zien wat er uitkomt. Trial and error, zeg maar!".





Ook voor de jury pakte het duo uit met ongeziene gerechten. "Onze lamsköfte in een uitgeholde sinaasappel bleek zelfs iets té experimenteel, zelfs voor de culinair avontuurlijke juryleden, topchef Seppe Nobels en wereldkampioen barbecue Peter De Clercq. Het ding was gewoon uitgedroogd", zegt Nick. "Maar met een zeeduivel in druivenblad, coquilles saint-jaques en varkensspek aan een gepofte vanillestok of een zero-waste salade van onkruiden en loof van wortel en rode biet, konden we ze wel helemaal overtuigen".





Piece de résistance in de finale werd een tomahawksteak, op hooi gerookt en overgoten met rundsvet uit een flambadou. "Dat is een hete koker waarin dierlijk vet, in dit geval rundsvet wordt gestoken. Door de hitte ontvlamt het vet en dat giet je over het vlees, wat zorgt voor een heerlijke kleur en smaak. Daarbij gaven we aardpeer, gegaard in klei en aarde en een champignon-saté, voorgegaard en gerookt met specerijen. Beiden geserveerd niet op een bord, wel op een brandende boomstam, waar de juryleden zelf specerijen mochten overstrooien", zegt Kevin. Genoeg bravoure om met de Gouden Grillmastersgrill naar huis te keren.





De uitzending van de overwinning werd door Nick en Kevin met familie en vrienden gevolgd op groot scherm in restaurant Black Smoke. "De reeks was al in september opgenomen. Ik ben zo blij dat we nu niet langer moeten zwijgen tegen iedereen!", zegt Kevin.