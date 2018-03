"We brengen kwalitatieve comedy" SVEN DE RIDDER COMPANY STAAT VANAF ZOMER OP DE PLANKEN PHILIPPE TRUYTS

09 maart 2018

02u56 0 Antwerpen Na 36 jaar Echt Antwaarps Teater (EAT) start Sven De Ridder (43) zijn eigen gezelschap. Voor de naam moest de acteur met medestichters Brik Van Dyck en Marc Punt niet ver zoeken. "Sven De Ridder Company lijkt ons een sterk merk." Het eerste stuk wordt 'De crème-glace oorlog'. Aftrap: 12 juli in Theater Elckerlyc.

Een vete tussen twee ijsventers: het werd al eens op een erg geestige manier verfilmd door Bruce Forsyth in zijn Britse komedie 'Comfort & Joy" uit 1984. Daar draaide alles rond twee Italiaanse families. De Ridder en Van Dyck haalden daar hun inspiratie niet. Ze pakken uit met de personages Pierre Pistache (vertolkt door Jan Van Dyke) en Roberto Montana (De Ridder). Die staan mekaar naar het leven en er is ook een amoureuze twist. Leen Dendievel speelt de vrouw van Pistache. Uiteraard zit ook de gemeentepolitiek in de tang. Luc Verhoeven - nog een acteur van het EAT - is burgemeester, Brik Van Dyck vertolkt een gemeentearbeider.





Alles geleerd bij EAT

Kwalitatieve comedy voor jong en oud met twee producties per jaar: Sven De Ridder lijkt een beetje af te rekenen met het volkse imago van het Echt Antwaarps Teater van zijn vader Ruud. "Wacht even, ik wil geen afbreuk doen aan dat gezelschap. Ik heb daar alles geleerd. Mijn pa zei me dat hij al eerder had verwacht dat ik mijn vleugels zou uitslaan. In welke zin we gaan verschillen van het EAT? Kijk eens naar de affiche (die er stijlvoller en moderner uitziet, red.). En kom gewoon kijken naar het stuk."





"Veel goesting"

De Ridder mag dan de bekendste kop zijn in het gezelschap, met de andere twee 'founding fathers' Brik Van Dyck en Marc Punt is ook weinig mis. Van Dyck (45) is ook een EAT'er, stand-upcomedian én speelde al in diverse tv-series. Hij werkt al 15 jaar geregeld samen met De Ridder. "Over dit nieuwe gezelschap hebben we nooit lang moeten praten. Er was gewoon de goesting om iets samen te doen. Onze droom."





Marc Punt is géén acteur, hij maakte faam als producer, scenarist en regisseur. Hij wordt zo'n beetje de George Martin, die Beatles John Lennon en Paul McCartney ook nodig hadden om hun songs op de juiste manier in te blikken. "Sven en Brik vroegen me om qua productie de 'look' te bepalen. Ik had nog nooit iets met theater gedaan. Net daarom hapte ik toe."





De Ridder wil de serieuze rollen op het kleine en grote scherm blijven combineren met theater. "Ik blijf elke dag bijleren als acteur. Je moet net als een schilder zoveel mogelijk van je kleuren tonen."





'De crème-glace oorlog', van 12 juli tot 18 augustus.





Info: www.elckerlyc.be