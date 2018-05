"Wat je zegt, is belangrijker dan hoe" RADIOPRESENTATOR FRANK DE LAET ZONDER STEMBANDEN IN DE ETHER DAVID ACKE

16 mei 2018

02u45 0 Antwerpen De Antwerpse radiopresentator Frank De Laet (58) heeft een wereldprimeur te pakken. Hij zit sinds gisteren opnieuw in de ether zonder strottenhoofd en stembanden. Na weken van logopediesessies maakte hij gisteren zijn allereerste presentatie met zijn nieuwe stem. "Wat je zegt, is belangrijker dan hoe je het zegt."

Enkele maanden geleden werden tumoren vastgesteld op zijn stembanden en strottenhoofd. Wilde de presentator zijn kansen gaaf houden op een maximaal herstel, dan was een operatieve verwijdering de enige optie. Gisteren pikte Frank zijn grote liefde terug op: radioreportages maken voor Stadsradio Vlaanderen. "Echt tevreden over mijn stem ben ik nog lang niet. Een volwaardig radioprogramma maken is nog lang niet aan de orde. Wat me wel hoopvol stelt, is dat ik zo snel na de operatie al zo vlot kan praten", vertelt Frank die veel meer dan gewoon terug radio wil maken ook een statement in zijn actie ziet. "Ik wil tonen aan de mediawereld dat je na zo een ziekte en ingreep echt niet afgeschreven hoeft te zijn. De klank en kleur van een stem is misschien wel belangrijk, maar wat je zegt en op welke manier je de dingen zegt is zo mogelijk veel belangrijker."





Logopedie

Via een spraakprothese tussen de luchtpijp en de slokdarm is hij in staat zachtjes te spreken. "Door intensieve logopedie zal de klank en het volume nog verbeteren", weet hij. Maar met wat "gefoefel" kan hij zijn stem zelf een beetje bijsturen. "Ik heb momenteel een canule in de opening van mijn keel zitten, een soort plastic buisje, dat ervoor zorgt dat de opening in mijn keel niet dicht groeit. Langs die opening adem ik ook. Wanneer er zich slijmen vormen in die canule wordt praten moeilijker. Daarom verwijder ik dat buisje tijdens interviews waardoor ik vlotter, harder en duidelijker kan praten. Maar langer dan een uurtje durf ik dat niet te doen."





Toch zal de komende periode nog zwaar zijn. Vandaag start een intensieve chemokuur van dertig beurten. "Ik heb begrepen dat dat vooral preventief is. De artsen hebben geen uitzaaiingen gevonden maar ze willen het zekere voor het onzekere nemen. Die chemokuur zal ingrijpende gevolgen hebben op mijn stem", weet Frank.





Het verhaal van Frank spreekt heel wat mensen aan. Uit diverse hoeken kreeg hij heel wat steunbetuigingen. "Mensen uit de sport of de politiek, tot burgemeester Bart De Wever toe. Heel belangrijk was ook de steun van de collega's, niet enkel van stadsradio Vlaanderen, maar uit de hele sector. Regelmatig bemoedigende berichtjes uit de mediawereld hebben mij echt wel de kracht gegeven om door te zetten, onder meer van Bjorn Verhoeven, ex-Q Music en JoeFM. Aan die woorden kon ik mij echt optrekken."