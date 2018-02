"Wat ik het meest ga missen? Het zicht over de skyline, natuurlijk" 52 START-UPS MOETEN WEG UIT DE BOERENTOREN NA VONDST ASBEST JONATHAN BERNAERTS

09 februari 2018

02u43 6 Antwerpen Door de vondst van asbest gaat de Boerentoren twee jaar dicht voor saneringswerken. Dat betekent dat met het KBC-personeel ook 52 start-ups op noodgedwongen moeten verhuizen. Of de jonge ondernemers nu in zak en as zitten? "Allesbehalve, start-ups moeten toch kunnen pivoteren?"

Niet alleen het KBC-personeel heeft een stek in de Boerentoren. Het iconische gebouw biedt ook plaats aan een vijftigtal start-ups. En dat dankzij de business-incubator Start it@KBC die jonge ondernemers gratis onderdak, ondersteuning, coaching én een volledig nieuw netwerk aanbiedt.





Een van de beloftevolle ondernemingen is Chestnote, wat staat voor 'contextual' of 'slow messaging'. Het tegenovergestelde van Snapchat dus, waarmee je berichten verstuurt die maar vijf seconden kunnen worden bekeken. De ontvanger van een Chestnote kan het bericht - tekst, audio of video - pas openen op een tijdstip en/of op een locatie die door de verzender is gekozen.





Waarden minimaal

Peter Wellens, een van de oprichters van Chestnote, en zijn team verblijven sinds 2016 op de achttiende verdieping van de Boerentoren. Het nieuws dat ze, door de vondst van asbestresten, naar een andere locatie moeten verkassen, kwam niet onverwacht.





"In het najaar kregen we al een mail van KBC dat werkmannen op de zevende verdieping op asbest waren gestoten", zegt Wellens. "Meteen werden we gerustgesteld: de waarden waren minimaal en gevaar voor onze gezondheid was er niet. Dat KBC nu beslist om het volledige gebouw te saneren, kan ik goed begrijpen: men wil geen enkel risico nemen."





Pivoteren

Of Wellens het erg vindt dat Chestnote en de andere start-ups tegen eind juni uit de Boerentoren moeten? "Nee, helemaal niet. Pivoteren, dat horen start-ups toch goed te kunnen, niet? Al zal ik het zicht over de skyline van Antwerpen wel missen", knipoogt Wellens. "We zijn KBC vooral dankbaar dat we al die tijd gratis in de Boerentoren hebben kunnen verblijven. En nu ze ons een nieuwe locatie verzekeren, willen we graag mee op zoek gaan. Hopelijk kunnen we wel in Antwerpen blijven."





Samen uit, samen thuis

Volgens Lode Uytterschaut, de stichter van Start it@KBC, is het nog te vroeg om te spreken over nieuwe locaties voor de start-ups in de Boerentoren. "Laat ons eerst alles eens rustig bekijken, we weten nog maar net dat we effectief zullen moeten verhuizen", zegt hij. "Laat het me zo stellen: 'Samen uit, samen thuis.' We zullen voor iedereen een nieuwe stek vinden. Het liefst een plek die hetzelfde levendig ecosysteem als dat van de Boerentoren heeft. Hopelijk houden onze starters ook hun ogen open en spitsen ze de oren in de zoektocht naar een nieuwe locatie."





Veel start-ups in de Boerentoren zijn IT-bedrijfjes. Ze zijn mobiel en kunnen zonder veel moeite verhuizen. Voor Maurice Coffee & Knits, de koffiezaak van ex-presentatrice Véronique Leysen op het gelijkvloers, ligt dat anders. "We hebben Véronique er enorm graag bij en zullen er alles aandoen om ook voor haar een geschikte plek te vinden", besluit Uytterschaut.