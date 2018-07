"War on Drugs vangt enkel kleine vissen" POLITIEK GEKIBBEL NA ZOVEELSTE AANSLAG MET GRANAAT PATRICK LEFELON

20 juli 2018

02u46 0 Antwerpen "De 'War on Drugs' werkt niet en is zelfs contraproductief", zegt Jinnih Beels, lijsttrekker van sp.a na de granaataanval op een pitazaak in de Stuivenbergwijk in Borgerhout. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt op beterschap als het Kali-team, de taskforce van politie en inspectiediensten, vanaf september op volle kracht kan werken.

De aanslag met een granaat op pitazaak Mevlana in de Lange Stuivenbergstraat was de zoveelste in een rij. Onmiddellijk werd de link gelegd met de oorlog binnen de Antwerpse drugsmaffia.





De eigenaars van pitazaak Mevlana keken met verbijstering naar de aangerichte schade: "Er is geen enkele link tussen Mevlana en het Antwerpse drugsmilieu. Wij zijn slachtoffers in deze zaak", zeg Yakup Ilisiz die spreekt namens de familie die de zaak sinds 1988 heeft uitgebouwd.





Volgens Jinnih Beels, lijsttrekker voor sp.a Antwerpen in de komende gemeenteraadsverkiezingen, is het huidige beleid een net om de kleine vissen te vangen maar is het niet sterk genoeg voor de grote haaien. "Het grote geld en de harde criminelen vechten nu in woon- en winkelstraten al maanden openlijk hun oorlog uit, met groot gevaar voor alle Antwerpenaren."





Financiële netwerken

Ook staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) vraagt extra maatregelen. Volgens hem moet de politie zich focussen op de financiële netwerken achter de drugsmaffia. De oprichting van een 'financiële elite' bij de politie is dringender dan ooit.





"Geen link"

Het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat weten dat het Kali-team, de gemengde taskforce van lokale en federale inspectiediensten en de stedelijke dienst Maatschappelijke veiligheid, nog in een opstartfase zit en in september actief wordt.





Volgens parketwoordvoerder Ken Witpas heeft de pitazaak Mevlana geen link met drugsmisdrijven. "Voorlopig zijn er geen indicaties die een dergelijk motief bevestigen. Het parket houdt derhalve rekening met alle mogelijke pistes", zegt parketwoordvoerder Ken Witpas.





Hond uitlaten

Mogelijk hadden de aanslagplegers het gemunt op B.Y., een Assyrische-Turk uit de buurt die wordt beschouwd als een belangrijke pion binnen het Antwerpse drugsmilieu. Hij is de neef van M.Y. Deze man die werkte als planner op containerterminal DPWorld, werd vorig jaar onder vuur genomen toen hij zijn hond uitliet in Schoten. Eén dag voor de schietpartij werd toen 1 ton cocaïne in beslag genomen op de terminal van DP World.





Zaakvoerder Yakup Ilisiz van Mevlana: "Er komen hier zoveel klanten. Hoe kan ik weten waarmee al die mensen zich bezighouden? En wat heeft ons restaurant daar dan mee te maken? Niets toch!"