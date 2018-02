'Wanhopige dakloze' blijkt 'ordinaire dief' POLITIEKE REL ROND BULGAAR DIE VEROORDEELD WERD VOOR INBRAKEN NINA BERNAERTS PATRICK LEFELON

15 februari 2018

02u45 0 Antwerpen De dakloze dief die opzettelijk in de gevangenis wilde belanden omdat hij dan onderdak zou hebben, blijkt toch niet zo onschuldig te zijn. De man blijkt al 30 jaar opgevolgd te worden door het Antwerpse OCMW. "De man kent de binnen- en buitenlandse cellen beter dan de Antwerpse straten", reageert OCMW-voorzitter Fons Duchateau.

Eerder deze week moest de Bulgaarse Deltcho A. zich verantwoorden op de rechtbank in Antwerpen voor een vermeende diefstal. Hij beweerde een GPS te hebben gestolen maar de eigenaar van de wagen ontkende dat. Deltcho zei dat hij de feiten met opzet had gepleegd om in de gevangenis te belanden, want daar krijgt hij tenminste een bed en eten. De rechtbank bekeek zijn palmares met onder andere enkele gewapende overvallen en veroordeelde hem tot 24 maanden cel effectief. Een hoge straf vanwege de herhaling. En het was allerminst de eerste keer dat hij een celstraf opliep.





OCMW-voorzitter Fons Duchateau ontkent dat de man niet voldoende kansen heeft gekregen van de stad. "Naar eigen zeggen had hij nooit hulp gevraagd aan OCMW of beroep gedaan op opvang. Zijn actie was dan ook een absolute wanhoopsdaad. Of zo werd het toch voorgesteld. Maar de 'wanhoopsdaad' is een ordinaire inbraak. Zonder details uit het dossier te willen meegeven: de man is al jaren meer vertrouwd met de binnenkant van onder andere Belgische cellen, dan met de straten daarbuiten. Hij is niet alleen gekend bij het OCMW, hij genoot ook jaren een leefloon én kreeg medische hulp. Tot hij zelf van de radar verdween", zegt Duchateau.





Stapelbedden

Nieuwbakken Groen-lid en voormalig CAW-directeur, Koen De Vylder, schiet met scherp op de hele affaire. "Dit individuele geval is misschien niet het juiste voorbeeld maar het feit blijft wel dat er te weinig op huisvesting wordt ingezet. Thuislozen worden na een hele dag op straat rondzwerven, opgevangen in slaapzalen waar ze dan de stapelbedden moeten delen. Dan krijg je onhygiënische toestanden. De opvang wordt opzettelijk rudimentair gehouden om een stok achter de deur te houden. Pas op, het vorige stadsbestuur dat vooral GAS-boetes uitschreef, deed het niet beter. We staan nu even ver als 30 jaar geleden", zegt De Vylder.





Preventie

Groen wil dat er meer wordt ingezet op huisvesting. "Dit stadsbestuur investeert meer, maar op de verkeerde manier. Er zijn meer leegstaande panden dan dat er thuislozen zijn, dat is zeker. Het vergt politieke moed om dat op te lossen maar het is perfect mogelijk. En daarnaast moet er ingezet worden op preventie, ervoor zorgen dat de mensen niet op straat belanden in de eerste plaats. En ten derde moet je ook zien dat de jongeren die uit instellingen komen, niet op straat belanden."





Voor Duchateau is de aanval van De Vylder onbegrijpelijk. "Bij ons heeft iedereen een bed. Vorige nacht waren er 23 plekken vrij, nooit zijn er meldingen over slechte hygiëne. Flagrante leugens van een man die voor zijn overstap naar Groen, een paar weken geleden, als CAW-directeur medeverantwoordelijk was voor de daklozenopvang in deze stad", klinkt het.