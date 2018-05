'Walking picknick' moet studenten meer doen bewegen 24 mei 2018

Antwerpen De AP Hogeschool wil zijn studenten meer water doen drinken en meer doen bewegen. Uit eigen onderzoek bleken dat twee echte pijnpunten. De school lanceerde daarom gisteren een 'walking picknick'.

De AP Hogeschool wil zijn studenten meer water doen drinken want minder dan de helft. "Iedereen weet dat water drinken gezond is en dat het eigenlijk moet maar velen zijn toch niet geneigd hun gedrag te veranderen. Om de studenten aan te sporen toch meer water te drinken hebben we 600 speciale drinkbussen uitgedeeld en staan er verspreid over de campus verschillende bidons met water waar fruit of groenten zijn aan toegevoegd voor een lekkere smaak", vertelt onderzoeker aan de AP Koen Vanherle.





Positieve reacties

Een tweede groot probleem bij jonge studenten is hun gebrek aan beweging. Studenten zitten vooral uren stil in de les, en ook daar wil AP wat aan doen. "Wij hebben een aantal maatregelen genomen in de les. Zo wordt er een student aangeduid die om het half uur zegt dat iedereen eens moet gaan rechtstaan en ook labo-proeven worden staand gedaan. Maar het is vooral buiten de lesuren dat ze meer kunnen bewegen. Daarom lanceerden we vandaag een sta-picknick. De studenten zijn een uur vrij en dan willen we hen erop wijzen dat ze dat uur niet moeten neerzitten. We horen alvast heel positieve reacties. In juni wordt er dan gekeken of de acties een effect hebben maar we gaan er vanuit dat dat zo is." (NBA)