'Wachtlijst'-ouders plannen acties "SYSTEEM ZORGT VOOR ONZEKERHEID EN MÉÉR KAMPEERDERS"

04 april 2018

02u48 0 Antwerpen De 'wachtlijst'-ouders gaan niet wachten tot ze voor voldongen feiten staan. Een heel aantal van hen wil actie ondernemen om antwoorden te krijgen van schepen Claude Marinower. "Het systeem om kamperen tegen te houden zorgt net voor meer onzekerheid en meer kampeerders", klinkt het.

Op Facebook is een grote groep 'wachtlijst'-ouders zich aan het verzamelen. Ze willen actie ondernemen want ze zijn er niet mee opgezet dat ze na twee jaar grondig onderzoek niet terecht kunnen op hun scholen uit de top 3 of 4. Ze hebben een duidelijke vraag richting schepen voor Onderwijs, Claude Marinower. "Wij kamperen al sinds onze kinderen naar de crèche moeten. Deze kinderen komen niet uit het niets, ze zijn ondertussen al 11 of 12 jaar in aantocht," vertelt Steph Raeymaekers, mama van Tijs. De ouders willen niet in onzekerheid blijven tot midden mei.





De schepen en het lokaal overlegplatform (LOP) maken zich wel sterk dat er plaats is voor alle kinderen in Antwerpen, dat was vorig jaar zo en dat zal nu ook zo zijn, klinkt het. Concreet spreekt de schepen nog van 2.000 plaatsen maar in realiteit, als we de methodescholen zoals Steiner, Ballet en het Joods onderwijs weglaten, gaat het eerder over 425 lege plaatsen. Daar komen nog eens een 312 plaatsen bij verder van het centrum, in Ekeren, Wilrijk en Merksem.





Onoverzichtelijk

"Dat zal wel kloppen, maar misschien is dat een school aan de andere kant van de stad of een school waar noch mijn zoon noch wij als ouders zich goed bij voelen. Mijn zoon is er niet om de lege plaatsen op te vullen. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de eerste keuze, iets wat eigenlijk wel zou moeten. Zo zouden ook de wachtlijsten moeten herverdeeld worden naargelang de keuzevolgorde, nu is dat willekeurig verdeeld. Het blijft een enorm onduidelijk en onoverzichtelijk systeem. Wij willen meer transparantie. We willen een onderhoud met de schepen en het LOP. We willen niet wachten op een evaluatie volgend jaar, want dan is het te laat. Dit systeem houdt veel te weinig rekening met allerhande factoren. Wat met een kind dat speciale noden heeft? Wij hebben met onze zoon vier scholen gekozen na er tientallen te hebben bezocht. Echt niet elke school is hetzelfde."





Zolang de ouders geen gehoor vinden bij de stad, het LOP en de Vlaamse overheid, plannen ze acties en onderzoeken ze ook of juridische stappen mogelijk zijn.





Op 21 april start ook de inschrijving van wie niet mee in het systeem stapte. Nu al worden er meer ouders dan tevoren verwacht.





"Het officiële advies is ook om ons kind in te schrijven in een school dat niet in het systeem zat. Kamperen dus, alhoewel ze dat woord niet mogen uitspreken. Het kampeersysteem is verschrikkelijk, maar op deze manier is er niets opgelost. Waar we vroeger al onze pijlen op één school zouden richten, zijn we nu genoodzaakt om aan twee scholen te kamperen."