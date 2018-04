'Wachtlijst-ouders' krijgen tweede infosessie 13 april 2018

Antwerpen Onderwijsschepen Claude Marinower organiseert eind mei een tweede infosessie voor 'wachtlijst-ouders'. Tijdens de sessie van woensdagavond hadden ouders grote vragen over het Meld Je Aan-systeem.

Op 23 maart werden de eerste resultaten van het online aanmeldingssysteem bekend gemaakt. Van de aangemelde kinderen kreeg 81 procent een voorkeurschool toegewezen. 618 kinderen strandden voorlopig op een of meerdere wachtlijsten.





Lange termijn

Woensdagavond organiseerde Marinower een vergadering waar 'wachtlijst-ouders' hun bezorgdheden in kwijt konden. Vier elementen staken erbovenuit. Ten eerste viel op dat de lange termijn tussen de bekendmaking van het resultaat van de aanmelding (23 maart) en de eerste dag waarop ouders mogen gaan inschrijven (21 april), veel te lang is. Ten tweede gaven ouders aan dat de procedure te weinig rekening houdt met de zorgnoden van sommige kinderen.





In derde instantie hebben zij nood aan betere informatie over de populariteit en kwaliteit van scholen. Tot slot bleek dat er in de communicatie te weinig rekening werd gehouden met de kinderen. Het gaat immers om tieners die sterk betrokken zijn met de schoolkeuze.





Schepen Marinower: "We nemen de vragen en suggesties zeker mee in de evaluatie. Eind mei komt er een tweede infomoment. Ik hoop dat tegen dan de wachtlijsten aanzienlijk zijn opgeschoven en de meeste van deze kinderen alsnog een plekje hebben gevonden in hun voorkeurschool."





