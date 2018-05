'Wachtlijst-ouders' krijgen tweede infosessie 31 mei 2018

De stad en het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs hebben woensdagavond een tweede infovergadering gehouden over Meld je aan Secundair (MJA). Schepen Claude Marinower benadrukt dat ouders die nog geen plekje konden bemachtigen niet aan hun lot zullen worden overgelaten.





Het aantal kinderen dat in Antwerpen via MJA, het online aanmeldingssysteem voor het eerste jaar secundair onderwijs, nog geen plekje wist te bemachtigen op een school, is verminderd van 618 naar 85.





Er zijn wel nog 1.100 vrije plaatsen in Antwerpse secundaire scholen, waar ouders vanaf 4 juni terechtkunnen. Dan begint de vrije inschrijvingsperiode. (BJS)