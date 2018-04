'Wachtlijst-ouders' krijgen dialoog 10 april 2018

02u39 0 Antwerpen De 'wachtlijst-ouders' krijgen hun gevraagde overleg. Het LOP (Lokaal Overleg Platform), de schepen voor onderwijs Claude Marinower en een handvol technici zullen alle vragen van de ouders beantwoorden.

De 'wachtlijst-ouders' blijven niet bij de pakken zitten, gisteren voerden ze actie aan het kabinet van schepen voor Onderwijs Claude Marinower. Ze hingen al de brieven waarin hun kinderen geweigerd werden aan een wasdraad. "We willen een dialoog en we willen meer transparantie rond het aanmeldsysteem. Er zitten fouten in het systeem en die moeten opgelost geraken vooraleer alles definitief verdeeld is."





Ook Noor (11) en Erin (12) kwamen de actie kracht bijzetten. Beide meisjes kregen nog geen school toebedeeld. "Heel de vakantie valt zo in het water. Ik vind het niet eerlijk dat ik plaats 101 krijg voor mijn eerste keuze en een vriendin voor dezelfde school plaats 4 krijgt, terwijl het haar vierde keuze was. Ik heb al heel veel gehuild hiervoor", vertelt Noor.





De schepen begrijpt de ongerustheid en blijft achter het punt staan dat er in het algemeen geen capaciteitstekort is. "We zullen woensdagavond de ouders informeren met het kabinet, het LOP en ook technici die kunnen uitleggen hoe het systeem werkt, en dat dit maar een heel voorlopige situatie is", zegt schepen Marinower. (NBA)