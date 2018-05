"Vriendin en mama van alle leerlingen" ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DE DAMES IS LEERKRACHT VAN HET JAAR DAVID ACKE

31 mei 2018

02u55 0 Antwerpen Najat Bougria (45) van secundaire school De Dames in Antwerpen is 'Leerkracht van het Jaar 2018'. Opvallend: Najat is administratief medewerker en geen leerkracht.

Dit jaar wilde organisator Klasse niet een leerkracht zelf, maar de mensen die meestal in de schaduw staan op de voorgrond plaatsen. "Niet alleen wie lesgeeft, verdient waardering voor zijn enthousiaste inzet. In en rond de school bieden veel andere mensen onmisbare ondersteuning, maar ze treden zelden op de voorgrond. Daarom vroeg Klasse dit jaar aan leraren, directeurs, leerlingen en ouders: welke onzichtbare held op school haal jij uit de schaduw? We kregen 11.000 nominaties. Dat is een record", vertelt Leen Leemans van Klasse.





Voor Najat kwam de prijs als een totale verrassing. "Het is ongelofelijk dat ze dat ze dat op school zo lang hebben kunnen verzwijgen," lacht ze. "Normaal ben ik altijd van alles op de hoogte." Najat houdt zich dagelijks bezig met de leerlingenadministratie. Inschrijvingen, leerlingenbegeleiding en leerlingen opvangen wanneer een leerkracht afwezig is, zijn maar enkele van haar taken. "Maar ze is vooral een vriendin en mama van alle leerlingen. Naast haar administratieve taken, organiseert ze ook de studie-uren en de Parijsreis, houdt ze toezicht op de speelplaats en tolkt ze tussen ouders en school. Met haar kennis van Arabisch, Frans en Berbers en haar inzicht in verschillende culturen is zij de verbindende factor tussen ouders en school", vertelt een leerkacht. "Zonder haar zou de school niet de warme, veilige haven zijn die ze nu is."





Wanneer een leerling het woord neemt, krijgt Najat het even moeilijk: "Ze steunt ons op moeilijke momenten. Ze maakt altijd tijd voor een babbeltje of schouderklopje. Dankzij haar heb ik mijn schoolcarrière met succes afgelegd. Ze heeft altijd in mij geloofd toen niemand anders nog in mij geloofde. Ik wil later zoals Najat zijn."





In december 2012 begon Najat op de school bij het onthaal. Via GroepINTRO kreeg ze een jaarcontract om de administratieve kneepjes van het vak te leren. "Voordien werkte ik in de modesector. Ik maakte sjablonen voor kleren. Omdat ik geen ervaring had in de administratie mocht ik een jaar lang ervaring opdoen bij De Dames. Na dat jaar vroegen ze me te blijven en nu wil ik hier nooit meer weg", vertelt ze. Dat ze nu 'Leerkracht van het jaar 2018' is, doet iets met haar. "Ik sta te trillen op mijn benen. Je merkt dat wat je doet geapprecieerd wordt door de kinderen, de ouders en je collega's maar dat je op deze manier in bloemetjes gezet wordt, verwacht je niet."