"Voor zomerreces beslissing over overkapping" 03 april 2018

Nu de werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever zijn gestart, gaat ook het debat over de beloofde overkapping van de Antwerpse Ring in een hogere versnelling. De Vlaamse regering wil nog voor het zomerreces (op 21 juli) een beslissing maken over welke delen van de Ring als eerste overkapt zullen worden. Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan ATV. Er liggen meerdere pistes open: zo staan de overkapping aan de Posthofbrug in Berchem en het Schijnpoort aan het Sportpaleis hoog op het verlanglijstje. Er is 1,25 miljard vrijgemaakt voor de overkapping van de Ring. Vraag blijft of de kap helemaal dicht wordt gelegd of er hier en daar gaten worden gelaten. (BJS)