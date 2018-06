"Voor je veiligheid: respecteer verkeersregels" DERDE ZWARE ONGEVAL MET FIETSER, DIT KEER IN HAVEN SANDER BRAL JONATHAN BERNAERTS

21 juni 2018

02u33 0 Antwerpen Antwerpen is alweer opgeschrikt door een zwaar fietsongeval. In de omgeving van de Luithagen-Haven werd een fietser (57) aangereden en vijftig meter meegesleurd. De man raakte zwaargewond. Riskeren fietsers in de haven het leven? Havenbedrijf Antwerpen nuanceert.

Fietsen is een heikele klus. Dat blijkt uit een kleine rondvraag bij havenarbeiders in de omgeving van de Luithagen-Haven."De infrastructuur is er zo slecht dat fietsers vaak gedwongen worden om de regels te overtreden", zegt een arbeider. "Soms moet je meer dan een kilometer omfietsen om gewoon maar de straat te kunnen oversteken. Uiteraard gaan dokwerkers die omweg niet twee keer per dag maken." Een collega beaamt dit: "Ik waag me hier niet meer in de spits. Alle truckers volgen hun gps. Ze hebben niet eens door dat er een fietspad loopt."





Beide havenarbeiders hadden zich gisteren in hun ochtendkoffie verslikt. Alwéér een zwaar fietsongeval in Antwerpen, ditmaal in de haven. Het incident gebeurde rond 5 uur op het kruispunt van de Schomhoeveweg en Luithagen-Haven. Een fietser (57) kwam onder de wielen van de truck van een Servische chauffeur (47) terecht. Het slachtoffer werd vijftig meter meegesleurd en liep zware verwondingen op aan de benen. Volgens de politie reed het slachtoffer in de verkeerde rijrichting.





Lichte daling

Het is deze week al het derde zware ongeval met een fietser in Antwerpen. Maandag kwam een vrouw (33) bij een dodehoekongeval onder een vrachtwagen terecht in Wilrijk. Diezelfde avond nog pleegden onbekenden vluchtmisdrijf in Borgerhout nadat ze een fietser (40) hadden aangereden. Havenbedrijf Antwerpen beheert het kruispunt waar het fietsongeval van gisteren gebeurde. Het ontkent dat het problematisch gesteld is met de fietsveiligheid in de haven.





"Om de twee jaar bevragen we bedrijven over arbeidsongevallen", zegt woordvoerster Nathalie Van Impe. "Van 2012 tot 2016 stellen we een een licht dalende trend van het aantal fietsongevallen vast. De meeste incidenten - twee derde om precies te zijn - gebeuren trouwens buiten het havengebied."





Inspanningen

Volgens Van Impe levert Havenbedrijf Antwerpen inspanningen om de fietsveiligheid te verhogen.





"Bijna permanent worden er in de haven onderhoudswerken uitgevoerd. We zijn ook bezig met het in kaart brengen van het fietsverkeer. Wat zijn de grote fietsassen? Welke bewegingen maken fietsers? Zo kunnen we beter bepalen waar extra infrastructuur nodig is."





Blijven fietsers niet beter weg uit de haven? Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vindt van niet: "Ik juich toe dat werknemers voor de fiets kiezen. Maar ze moeten zich in meest veilige omstandigheden kunnen verplaatsen. Daarom nogmaals een oproep: respecteer de verkeersregels. Ondertussen maken we verder werk van fietsveiligheid. De Scheldelaan heeft al een goed fietspad, maar mag bijvoorbeeld ietsje breder. Op de Noorderlaan kijken we bijvoorbeeld ook hoe de fietspaden kwalitatiever kunnen."