"Voor de dood kan je niet vluchten" AFGHANEN NEMEN AFSCHEID VAN SLACHTOFFER PAARDENMARKT PATRICK LEFELON

20 januari 2018

02u41 0 Antwerpen De Afghaanse gemeenschap, zo'n 10.000 man sterk in Antwerpen, heeft gistermiddag afscheid genomen van Sahil Noor Ahmad (26), die omkwam bij de explosie op de Paardenmarkt . Zijn stoffelijke overschot vertrekt terug naar zijn thuisland Afghanistan. Het land waaruit hij in 2015 wegvluchtte voor de oorlog en het geweld van de taliban.

De Afghaanse gemeenschap in Antwerpen zakte vrijdag massaal af naar de moskee Al Fath op de Sint-Bernardsesteenweg voor het afscheid aan Sahil Noor Ahmad. De 26-jarige jongeman die op bezoek was bij een vriend, stierf maandagnacht onder het puin van de ontplofte woningen op de Paardenmarkt.





Hamidullah Langaree van de vzw De Derde Lijn: "De vrienden van Sahil drongen aan op een repatriëring van het stoffelijke overschot. De jongeman had in België niemand. Zijn ouders zullen blijven twijfelen aan de dood van hun zoon als zij niet zelf het stoffelijke overschot hebben kunnen groeten. Onze vzw heeft dan bij de Afghaanse gemeenschap geld ingezameld, samen met een vzw van de moskee in de Tulpstraat. Zo hebben wij het bedrag voor de repatriëring, ongeveer drie- tot vierduizend euro, bij mekaar gekregen."





De instroom van Afghanen naar Antwerpen is de jongste jaren flink toegenomen. Vooral jongeren willen niet onder het juk van de taliban in Afghanistan leven.





Taliban

Hamidullah Langaree: "Mocht Afghanistan verlost raken van de taliban, dan zouden jongeren als Sahil wel in eigen land blijven. Nu komen zij naar hier om een veiligere toekomst uit te bouwen. En net hier in Antwerpen slaat het noodlot dan toe. Als moslims moeten wij dat aanvaarden want je kan niet vluchten voor de dood."





De Afghaanse gemeenschap vind je in Antwerpen vooral rond het Sint-Jansplein. In de Sint-Gummarusstraat zijn er al een achttal zaken van Afghaanse winkeliers.