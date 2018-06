"Volgend jaar ook eerste ploeg in competitie" HOCKEY CLUB OLYMPIA TELT NA ÉÉN SEIZOEN DRIE JEUGDTEAMS EN 150 LEDEN DAVID ACKE

04 juni 2018

02u39 0 Antwerpen Het allereerste seizoen van Hockey Club Olympia zit erop en dat werd gevierd met de inhuldiging van het nieuwe clublokaal en de voorstelling van de kersverse truitjes. De club telt 150 leden en drie jeugdploegen in competitie, maar ze wil verder groeien. "Volgend jaar starten we een mannen- én vrouwenteam."

Hockey Club Olympia kan terugblikken op een geslaagd eerste seizoen. De nieuwe club op de Wilrijkse Pleinen vierde het seizoenseinde in stijl: een nieuwe uitrusting en de officiële opening van het nieuwe clubhuis. Sinds februari heeft HCO drie jeugdploegen in competitie. "Het smaakt absoluut naar meer", vertelt een trotse voorzitter Steve Pecher. Met 150 leden bewijst de club dat de hockeysport aan een opmars bezig is. "Zowat 80 tot 90 procent van onze inschrijvingen zijn kinderen en tieners. Maar ook volwassenen, die nog nooit met hockey in aanraking zijn gekomen, springen mee op de kar. Dat bewijst dat de sport een breder publiek bereikt en dat we steeds meer van die stempel van elitaire sport afgeraken", aldus de voorzitter.





De ambitie van de club is duidelijk.





"We willen een competitie aanbieden aan elke speler en binnen drie tot vier jaar willen we ook g-sporters aantrekken én een seniorenploeg oprichten. Volgend jaar willen we starten met een eerste ploeg voor mannen en vrouwen. Daar lopen de voorbereidingen al even voor."





Hockey Club Olympia ontstond vorig jaar in mei uit een groep vrijwilligers. De stad Antwerpen paste bij voor de bouw van het clubhuis op voorwaarde dat er ook een Antwerpse hockeyclub zou komen. In eerste instantie werd het immers gebouwd als trainingscomplex voor de Belgische nationale hockeyteams.





"Ik kom zelf uit de hockeywereld en een vriend van mij die op de bond werkt, vroeg me of ik de uitbouw van de club op mij wilde nemen," vertelt voorzitter Steve Pecher.





"In eerste instantie werden er sporadisch trainingen gegeven of werden er kampen georganiseerd. Nu wordt er meer professioneel, dus op vaste momenten getraind."





Nieuw shirt

Omdat de club meer in competitieverband wil gaan spelen, was er nood aan een officiële uitrusting. Die werd voorgesteld in het clubhuis. "We hebben gekozen voor donker- en lichtblauw met ons logo in het goud. Je vindt ook vijf ringen op het truitje. Die verwijzen naar de Olympische Spelen," vertelt de voorzitter trots. De aanwezige ouders en kinderen konden het truitje alvast smaken.





In de nazomer van volgend jaar plant de hockeybond de bouw van een nieuw complex dat exclusief is voorbehouden voor de nationale hockeyploegen. Die bouw zal aanvangen na het Europees Kampioenschap, dat volgende zomer in Antwerpen plaatsvindt.