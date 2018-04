"Vlaanderen is klaar om dé culinaire hotspot te worden" 'Groentechef' leert ons barbecueën in 'Grillmasters' op vier PHILIPPE TRUYTS

14 april 2018

02u30 0 Antwerpen Timing is alles: de lente bloeit open en VIER laat 'Grillmasters' op de kijker los. Barbecueën zal nooit meer hetzelfde zijn in Vlaanderen. Kan ook niet anders, met een grillfenomeen als Peter De Clercq én een Antwerpse groentechef van wereldniveau: Seppe Nobels (35). "Dit programma is een unieke kans. Ik was al bang dat ik de stempel zou krijgen van iemand die enkel met groenten kan werken."

In zijn restaurant Graanmarkt 13, in het Antwerpse Quartier Latin, kookt Seppe Nobels de sterren van de hemel. Op het dak oogst hij zijn eigen kruiden en groenten. En er zoemen ook bijen rond. Verspreid over Vlaanderen heeft hij samen met imker Rik Janssens 110 kasten staan, goed voor 5,5 ton honing per jaar. Die verkopen ze onder de merknaam Amielo.





Op de doorsnee Vlaamse bbq spelen groenten een fletse bijrol. Mogen we zeggen dat je in 'Grillmasters' staat met een missie?

"Wees maar zeker. Maar wel vanuit de onbegrensde mogelijkheden van een barbecue. Peter en ik willen ervoor zorgen dat mensen het hele jaar door gaan grillen. Koken is voor hobbykoks, barbecueën is voor iedereen. Het brengt mensen samen rond een vuur. Alleen moeten we wel af van die typische vleespakketten. Weet je hoe mijn ideale barbecue eruitziet? Een stuk Noordzeevis in zoutkorst, een côte à l'os, en drie à vier seizoensgroenten. Ik ben erg begaan met duurzame visvangst, met vlees telen op een correcte manier. Dat wil ik tonen."





Reizen zit je in het bloed. Je liep stage in Saint-Tropez en Siena, en kookte voor straatkinderen in Rio. Waar neem je ons mee naartoe?

"Ik vind het belangrijk dat ik de partners met wie ik samenwerk in mijn restaurant, ook een plek geef in Grillmasters. Als kind wou ik boer of chef worden. Het is er blijven inzitten. Zo trekken we naar boer Ole, een vriend voor het leven. Er is een aflevering over schaal- en schelpdieren in Zeeland en we gaan riviervissen in Wallonië."





Intussen ben je met Graanmarkt 13 dé norm voor groentegerechten. Hoelang kan je nog blijven vernieuwen?

"We blijven permanent in beweging. Ik heb de status van enfant terrible in de gastronomie en probeer daarvan te genieten. Het restaurant is zo'n beetje de kantine van de theaters. Ik steek ook liever wat goede raad op van mijn klanten, dan dat ik ga zitten neuzen in een kookboek van één of andere chef. Je moet dúrven. Toen ik begon met grote schotels te serveren die je moet delen met je tafelgenoten, vroegen sommige journalisten zich af of dat nog gastronomie was. Maar nu zie je die aanpak bij meerdere koks."





Je doet aan stadslandbouw en je zet bijenkasten op je dak. Maar wat met de hoge vervuiling in de stad?

"Uitlaatgassen zijn even slecht voor bijen als voor ons. Maar 'urban farming' verkleint ook de ecologische voetafdruk. De diversiteit is groter dan op het platteland. Op de achterpoten van een bij vind je in Antwerpen tot tachtig soorten bloesems. Buiten de stad zijn dat er vijfentwintig. De stadsdiensten gebruiken ook geen pesticiden en dat levert heel bijzondere honing op. Honing is trouwens goed tegen véél kwaaltjes, maar moet dan wel van een ambachtelijke imker komen."





Je 'smijt' je ook graag op festivals. Twee jaar geleden was je dé chef op Tomorrowland. Mogen we nog een vettige hamburger eten?

"Natuurlijk. Ik ben geen moraalridder. Maar je moet wel de keuze hebben. Op festivals kan je als chef het verschil maken. In Graanmarkt 13 doe ik zevenhonderd schotels per week. Op Gent Jazz 57.000 snacks. Dat heeft impact. Lekker eten, samenzijn: dat heeft niets te maken met een goedgevulde portefeuille. Bovendien kan je op een groot festival aan de wereld laten zien wat je in de vingers hebt. Ik ben er zeker van: Vlaanderen is klaar om dé culinaire bestemming van de toekomst te worden."





Je bracht twee kookboeken uit, met als boodschap: kook volgens de seizoenen. Want dat is gezond én goedkoop. Rijpt er nog wat?

"Je vergeet mijn eerste boek, dat ik voor kinderen schreef. Een héél belangrijk publiek, want zij bepalen de eetcultuur van de toekomst. Daarom ga ik graag naar scholen voor kookdemonstraties. We zijn nu aan een nieuw boek bezig, voor volwassenen. Dat moet een breder publiek bereiken dan het vorige. Uitgangspunt is dat je de gerechten moet kunnen bereiden met wat je aan basisingrediënten op de markt vindt."





Een dagelijks programma zoals dat van Jeroen Meus, zegt je dat iets?

"Absoluut niet. Ik heb er de tijd niet voor. Maar Jeroen - een schoolkameraad van me - doet dat goed. Hij blijft zichzelf en brengt honderd procent klassieke kwaliteitskeuken. Zo'n programma als 'Gentse Waterzooi' (met Gène Bervoets, red.): dat was een mooi format. En als ze me morgen vragen om met de trein de wereld rond te reizen: waarom niet?"





Tot slot: gaat het de goede kant uit met onze eetcultuur?

"Vind ik wel, ja. En dat ga je ook in Grillmasters zien. Er zit flink wat talent bij de duo's. De mensen willen lekker, maar simpel eten. Zelf kies ik voor afwisseling tussen vlees en vegetarisch. En ik ga voor kwaliteit. Je hoeft toch niet elke dag vlees te eten als je af en toe eens een superieure côte à l'os op je bord krijgt?"