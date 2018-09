"Vijf kandidaten om (deel van) VLM over te nemen 03 september 2018

02u34 0

Vijf bedrijven hebben zich als kandidaat-overnemer gemeld voor VLM Airlines, zo laat Youri Steverlynck, een van de twee vereffenaars, aan onze krant weten. Vrijdag trok hoofdaandeelhouder SHS Aviation de stekker uit de luchtvaartmaatschappij. Voor 85 werknemers, consultants inbegrepen, een sociaal drama.





Steverlynck erkent dat bij VLM het voorbije jaar vreemde beslissingen zijn genomen. Routes naar onder meer Maribor en Aberdeen hadden geen potentieel en kostten zo handenvol geld. "SHS Aviation heeft aan VLM voor circa 20 miljoen euro leningen verstrekt. Een nieuw management bij VLM heeft zich nog aan een herstructurering gewaagd, maar de aandeelhouder wilde die operatie niet meer financieren. De vraag is nu hoe we de activa - met nog drie Fokker 50's - kunnen inzetten. We hebben al verschillende contacten gehad om de activiteiten van VLM gedeeltelijk over te nemen, zodat we de schulden kunnen betalen. Routes als Londen en Zürich zijn zinvol en zo zijn er nog wel goede bestemmingen. We maken ons ook sterk dat het ontslagen personeel op vrij korte termijn zijn opzegvergoeding zal ontvangen."





De ondergang van VLM lokt opnieuw zware kritiek uit politieke hoek uit. "Een zakenluchthaven kan in Deurne nooit renderen", zegt Ingrid Pira (Groen). "Hoeveel wake-up calls heeft onze Vlaamse regering nog nodig vooraleer ze inziet dat deze luchthaven niet levensvatbaar is en die miljoenen Vlaamse subsidies per jaar enkel dienen om ze kunstmatig in leven te houden?" Pira wil op het terrein van de luchthaven een project met groen, landbouw, recreatie, wonen en hernieuwbare energie. (PHT)