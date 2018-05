"Verplichte gemeenschapsdienst voor sluikstorters" 25 mei 2018

De stad wil een mentaliteitswijziging bij de Antwerpenaars. Momenteel loopt het sluikstorten de spuigaten uit, zodanig zelfs dat het vorige week nog bijna tot een staking leidde van de reinigingsdiensten. Schepen Caroline Bastiaens (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) begrijpen de frustratie van de stadsdiensten.





Aan het Arenaplein worden al sinds 6 februari camera's gebruikt om sluikstort tegen te gaan, er werd 154 keer gesluikstort en dankzij de beelden konden 64 overtreders beboet worden. Maar als het van de burgemeester afhangt, wil hij niet zomaar beboeten. "We willen een mentaliteitswijzing, die boete wordt te gemakkelijk betaald. We moeten aan sluikstort een verplichte gemeenschapsdienst koppelen. Het Amerikaanse model waarbij zowel kassierster als advocaat met oranje overall de straat mogen gaan kuisen, is daarbij de wens maar in ons rechtssysteem moeilijk toe te passen." Een federaal wetsvoorstel ligt momenteel op tafel. Coalitiepartner Open Vld is het idee genegen, Philippe De Backer pleit eveneens voor verplichte gemeenschapsdienst. (NBA)