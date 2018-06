"Verplicht sluikstorters tot dagje bij veegdienst" 11 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Peeters lanceerde tijdens zijn huisbezoek op de Turnhoutsebaan ook een opvallend voorstel: "Verplicht sluikstorters tot een dagje bij de veegdienst".

"Enkel een boete geven voldoet niet", zegt Peeters. "Sommige mensen kunnen die boete niet betalen, de rijke mensen liggen er niet van wakker. Daarom moeten we naast die boete ook een dag verplicht meewerken in de veegdienst invoeren." CD&V wil ook een app waarmee je sluikstort veel eenvoudiger kan melden dan nu het geval is.





"Wij hebben het idee van de verplichte veegdienst voor hardnekkige sluikstorters al maanden geleden geopperd", zegt N-VA parlementslid Annick De Ridder. "Mijn collega Johan Klaps heeft al een voorstel ingediend om van de veegdienst een evenwaardige sanctie te maken die kan opgelegd worden in plaats van een gas-boete." (DILA)