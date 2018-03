"Verlaag grondlasten voor Bredabaan" OPEN VLD-LIJSTTREKKER WIL HANDELAARS ADEMRUIMTE GEVEN NINA BERNAERTS

31 maart 2018

03u15 0 Antwerpen Philippe De Backer pleit ervoor om het kadastraal inkomen in verloederde wijken te verlagen. De Open Vld-lijsttrekker wil zo de stadsvlucht van jonge gezinnen tegengaan en handelaars ademruimte geven.

Serge Rosenbaum, een handelaar op de Bredabaan, kan er alvast van meespreken. Toen zijn familie in 1953 kledingzaak Maxim startte, was de Bredabaan een straat die floreerde. Handelaarsverenigingen die op de jaarlijkse braderij een auto verlootten, het was geen uitzondering. Dat de winkelstraat van weleer niet meer hetzelfde cachet heeft, is al lang geweten. Toch betaalt Rosenbaum nog jaarlijks een bijzonder hoog kadastraal inkomen. "Veel handelaars zijn ondertussen vertrokken, naar omliggende gemeenten. De onzekerheid van de werken aan de Bredabaan hebben 20 jaar voor kopzorgen gezorgd. Ik ben gebleven als optimist, dat het tij zou keren, maar achteraf moet ik toegeven dat het zakelijk een slechte beslissing is geweest. Ook na de heraanleg, trekt de straat niet meer aan zoals vroeger. Nieuwe ondernemers die zich vestigen, zie ik snel ook terug vertrekken", vertelt de handelaar.





Een verlaging van het kadastraal inkomen kan voor hem een wereld van verschil maken. "Het zorgt voor een dubbel voordeel, alles wat ik aan de staat geef, kan ik niet gebruiken om in mijn eigen zaak te investeren. Ten tweede zou een verlaging andere handelaren kunnen aantrekken, wat dan weer voor meer passage zou zorgen, en ook voor mijn winkel beter zou zijn. We moeten hier echt uit die vicieuze cirkel." Daarbij komt nog eens dat Rosenbaum ook boven zijn zaak woont. "Net wat de stad zo graag wil, wonen boven winkels. Maar ook daar moet ik belastingen betalen op mijn voordeel in natura. Ook dat is berekend op het hoge kadastrale inkomen. Ik ben op dat vlak eigenlijk twee keer benadeeld."





Verloederde wijken

Het decreet dat eerder deze week in de commissie binnenlands bestuur werd gestemd, wil steden en gemeenten de mogelijkheid geven om de grondbelasting te laten variëren afhankelijk van straat, wijk of buurt. Lijsttrekker Philippe De Backer wil hiermee in Antwerpen verloederde wijken aantrekkelijker maken. "De Bredabaan is een mooi voorbeeld. Dat was vroeger de rijkste handelsstraat van België. Het stond bekend als de 'gouden kilometer'. Vandaag is de buurt veel van haar pluimen verloren. Alleen: de grondbelasting die je er elk jaar opnieuw betaalt, is wel nog gebaseerd op dit enorm welvarend verleden. Zo maak je het onmogelijk voor vergeten buurten om de rug te rechten."





De Backer ziet nog een voordeel in het verlagen van de grondlasten. "De hoge grondbelasting is één van de redenen waarom jonge gezinnen wegtrekken uit de stad. Om ook voor hen wonen in de stad aantrekkelijker te maken, hebben we hiermee een middel in handen."