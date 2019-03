“Verkleed als Batman vergeten ze dat ze ziek zijn” Antwerpse fotograaf Alberto Saleh (45) laat het kind achter de patiënt zien Antwerpen

15 maart 2019

20u00 0 Antwerpen Fotograaf Alberto Saleh (45) fotografeerde deze week chronisch zieke kinderen in het Universitair Ziekenhuis van onze stad. Jongens waren even Batman, meisjes even prinses of popidool. “Het zijn in de eerste plaats kinderen”, zegt Saleh. “Ziek of niet.”

“En dat is de kern. Zieke kinderen zijn superhelden, ook zonder die kostuums”, zegt Antwerpenaar Saleh. “Ze knokken voor hun leven, ze staan elke dag met gebalde vuist op en zeggen: ‘we gaan er weer tegenaan’. En ondertussen blijven ze lachen. Toch is het belangrijk dat ze ook die ziekte af en toe vergeten. Dat is de magie van hun verbeelding: een masker of make-up, meer hebben ze niet nodig om even in een andere wereld dan die van het ziekenhuis te duiken. Tijdens de shoot zijn zij de ster, niet de patiënt.”

De passie druipt van elk woord dat Saleh uitspreekt. De liefde voor zijn vak én zijn onderwerpen is groot. De diamanthandelaar is 45 jaar en enkel de laatste vier jaar daarvan noemt hij zichzelf fotograaf. “Een simpele foto van een neonreclame in New York, meer was er niet nodig. Ik kreeg daar zóveel goede reacties op. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Vanaf nu ben ik fotograaf. En over zes maanden stel ik voor het eerst tentoon. Het is alsof je zegt dat je van een gebouw springt en daarna vrolijk wegwandelt. Waanzin. Maar het is gelukt.”

Van luiheid kan niemand Alberto betichten. “Elk vrij moment ben ik met fotografie bezig. Het gaat hard, te hard soms. Soms doe ik te veel, pakt mijn lichaam me bij de kraag en zegt het: Alberto, rust nu toch eens. Ik vind dat moeilijk. Ook emotioneel ben je bekaf na zo’n shoot. Je probeert een grens te trekken. Je zegt tegen jezelf: als je straks thuis bent, laat je het los. Maar er zijn altijd een paar kinderen en hun verhalen die net iéts te hardnekkig onder je huid blijven zitten.”

Het is zo mooi om Noah te zien lachen, een arm in de lucht, die kleine vuist. Echt een superheld Alberto Saleh

Eén daarvan is de 4-jarige Noah. De jongen wordt behandeld voor gastritis, een ontsteking van het maagslijmvlies. Zijn precieze diagnose is onduidelijk. Maar tijdens de shoot is hij Batman, klaar om Gotham City van al het kwaad te bevrijden en daarmee basta. “Het is zo mooi om hem te zien lachen, een arm in de lucht, die kleine vuist. Echt een superheld”, zegt Saleh. “Je moet er geen medelijden mee hebben, daar hebben ze niks aan. Ze zijn sterk. En laat ze kind zijn. Dat is ook de grootste wens voor mijn drie kinderen, al 11, 15 en 16 jaar oud. Ik gun ze alle stommiteiten, niemand moet te snel volwassen willen worden.”

Na de shoot krijgen de kinderen de foto’s mee naar huis. “En tróts dat ze zijn. Het is mijn manier om iets terug te geven aan de wereld die mij zoveel gaf”, zegt Saleh. Geld verdient de Antwerpenaar niet met zijn portretten. “Ik werk hier samen met mijn vrouw Dionne aan. Ook dat is mooi, om het samen te doen. Zij is mijn pendant; rustig, beheerst, lief. Ik ben hyper als ik aan het werk ben, een stuiterbal. Ook Claudia, die de make-up doet, en mijn assistent Sasha werken vrijwillig. Alles voor die kids.”