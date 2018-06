"Verbod op borden? Hang PVDA-affiche voor het raam" 19 juni 2018

In het Zuiderpershuis heeft het extreemlinkse PVDA zondag de verkiezingscampagne op gang getrapt. In zijn speech hekelde voorzitter Peter Mertens het verbod op verkiezingsborden. "Hang daarom een affiche voor het raam."





Met 8 procent van de stemmen scoorde PVDA in 2012 boven alle verwachtingen. De partij mocht 4 vertegenwoordigers in de Antwerpse gemeenteraad leveren. In oktober mikt PVDA op 6 verkozenen. Het verkiezingsprogramma telt 183 pagina's. Een van dé speerpunten: gratis openbaar vervoer. "De Wever wil de duurste politietoren van Europa in Antwerpen laten bouwen, dat zal ons 290 miljoen euro kosten. Daarmee kan je het openbaar vervoer tien jaar lang gratis maken in Antwerpen."





Mertens deelde nóg een sneer uit naar De Wever. Ditmaal over diens beslissing om geenverkiezingsbordenmeer toe te laten. "Hang daarom een affiche voor het raam", gaf Mertens zijn achterban mee. "Zorg ervoor dat het stadsbestuur nergens kan komen zonder een PVDA-affiche te zien hangen." (BJS)