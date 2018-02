"Verbied nieuwe diesels vanaf 2020" WIM VAN HEES 10 JAAR NA START 'ADEMLOOS' NOG EVEN STRIJDVAARDIG PHILIPPE TRUYTS

24 februari 2018

02u25 0 Antwerpen Tien jaar geleden zette actiegroep Ademloos fijn stof op de agenda. Het was het begin van het einde voor de Lange Wapperbrug als sluitstuk van de Oosterweelverbinding. Nu liggen tunnels en een overkapping op de tekentafel. En het mag nog méér zijn, vindt Wim Van Hees. "Nergens verpest diesel zo de lucht als in België. De regering moet de verkoop van nieuwe dieselwagens vanaf 2020 verbieden."

Tweede Kerstdag 2007. Wim Van Hees, Nederbelg en ex-reclameman, zit aan de keukentafel met Guido Verbeke, een gynaecoloog uit Zwijndrecht. Kort daarna wordt Ademloos geboren. In juni 2008 volgt op de Grote Markt een picknick met de zorgbehoevende leerlingen van het Sint-Jozefinstituut (Luchtbal). Een keerpunt voor Oosterweel. Fijn stof krijgt een gezicht. Ademloos dwingt een volksraadpleging af. De Lange Wapper sneuvelt. Toch duurt het 7,5 jaar voor de overheid en de actiegroepen (Ademloos, stRaten-generaal en Ringland) vrede sluiten met hun Toekomstverbond. Al blijft de weg lang, zéér lang.





U bent 77. Hoe voelt u zich?

Van Hees: "Goed, maar ik heb wel minder energie dan tien jaar geleden. Mijn hoofd is nog jong. Ik probeer creatief te blijven. Een paar dagen geleden kreeg ik een idee. Waarom stoppen we niet snel - in 2020 - met de verkoop van nieuwe dieselwagens? Dat is doenbaar. Je hoeft mensen niet uit hun auto te sleuren. Benzine, elektriciteit, aardgas: er zijn alternatieven. Je begint met de personenwagens, nadien kun je ook kijken naar het vrachtvervoer, naar schepen. Op 7 maart lanceren we de dieselban als actiepunt op onze Horta-avond. We gaan het VITO laten berekenen wat de effecten zullen zijn op de luchtkwaliteit in Antwerpen."





Ik verwacht geen applaus van de autosector. Zelfs Noorwegen geeft de industrie tijd tot 2025. Al schaffen die naast diesel ook benzine af.

"Wel, het is tijd dat onze politici gaan bestúren. Dat ze voor een keer het voortouw nemen. De jongste tien jaar zijn door luchtvervuiling 150.000 Belgen te vroeg gestorven. En toch ging het debat vooral over mobiliteit. Voor ons is dat een probleem: de volksgezondheid had bovenaan moeten staan. De lage-emissiezone, zeg je? Zolang er 300.000 auto's per dag over de Ring rijden, is dat een open riool. Al heeft de LEZ ook een goede kant: het effect op de publieke opinie."





Ligt de Oosterweel er in 2025? U wordt dan 85.

Wim Van Hees: "Ik ben niet ongerust. We komen van ver. Met een politiek systeem dat in conflict lag met de burgers. Vandaag hebben we een Toekomstverbond waarin burgerbewegingen mééwerken en beslissen."





Dat klinkt hoopvol, maar ook naïef. Jullie moesten véél toegeven. Het gehate BAM-tracé bleef behouden. Ik herinner me uw woede daarover in 2014.

"Die woede was een jeugdzonde (lacht). Men had onze richtlijnen in extremis uit een MER-rapportage gegooid. We wilden een berekening van de verkeerseffecten in relatie tot de afstand van woonwijken naast de snelweg. We besloten een collectieve klacht in te dienen bij de Raad van State. En dwongen spreekrecht af in het parlement. In vier dagen haalden we 15.000 handtekeningen op. Dan heb je een draagvlak. We gaven de politiek tijd om bij te draaien tot onze speech in het parlement. Helaas zei Annick De Ridder (N-VA) daar: 'See you in court'."





Zo ver kwam het niet. Met onder meer stRaten-generaal trok u de klacht in. Waarom werd het BAM-tracé wel aanvaardbaar?

"We maakten een afweging. In november 2016 zei Alexander D'Hooghe (de intendant van de overkapping, red.) ons: 'We kunnen niet raken aan het BAM-tracé, want dat is beslist beleid'. D'Hooghe stelde een oplossing voor het doorgaand verkeer voor. Dat werd het haventracé, met de A102 tussen Wommelgem en Ekeren en een extra Tijsmanstunnel. Toen zagen wij het licht, Manu Claeys (stRaten-generaal) als eerste: het maakte een BAM-tracé 'light' mogelijk. In combinatie met verkeerssturing, deelname van burgers in een vervoersregio en een modal shift naar 50/50 (helft verplaatsingen niet met de auto, red.)."





a, maar die A102 schiet niet op. Die ligt er niet in 2025. We blijven in de file staan.

"De besluitvorming mag geen 20 jaar duren. Maar één zaak weet ik zeker: Oosterweel verhoogt al de capaciteit. De modal shift beperkt ook het aantal auto's op de Ring."





Had uw achterban niet liever de Raad van State afgewacht?

"Of de rechters ons nu wel of niet hadden gevolgd, er zou dan geen Toekomstverbond zijn geweest. Wonnen we, dan moest men alle procedures overdoen. En waren we vier jaar kwijt. Er speelde ook iets persoonlijks mee: ik had geen zin om op mijn 81ste te herbeginnen. En de politiek zei ons: het BAM-tracé komt altijd weer op tafel."





Intussen moet u ook leren leven met de idee van een onvolledige overkapping. Stuur je gevaarlijk transport over de Ring, dan moet je elke 2 kilometer gaten van 150 meter laten.

"Er is snel klaarheid nodig (Ringland bestelt een extra studie, red.) of we zitten vast. In het Toekomstverbond wordt een maximale overkapping beloofd. Kan dat niet, dan moeten we de effecten op de omgeving beperken. Er komt daarover nu een formele vergadering."





Stel dat er na de verkiezingen andere coalities komen. Wat is het Toekomstverbond dan nog waard? En waar blijft de beloofde resolutie in het Vlaams Parlement?

"We hopen daarop, ja. Een resolutie zou het Toekomstverbond versterken. Want nu heb je geen garantie dat de akkoorden worden nagekomen. Helaas gunnen ze mekaar niets in de politiek. In de partijpolitieke arena is te weinig oog voor het algemeen belang."





Hoe lang gaat u nog door?

"Ik hoop dat ik mijn engagement op mijn tachtigste nog kwijt kan. Ik hou het vol omdat ik geen werk mee naar huis neem na de vergaderingen. Op straat bedanken mensen me wel eens. Ik zeg dan altijd dat maar één persoon een monument verdient en dat dat de anonieme vrijwilliger is."