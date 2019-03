"Veel Walen zeggen: 'Richt ook bij ons N-VA-afdelingen op'" 'MARRAKESH-SLACHTOFFER' JOHAN KLAPS IN BEELD ALS ANTWERPS SCHEPEN philippe truyts

08 maart 2019

10u04 0 Antwerpen Johan Klaps (48) begon op zijn 33ste 'uit woede' met politiek, verkocht zijn succesvolle zaak om in 2014 Kamerlid te worden en verloor die zetel door de Marrakesh-crisis in de regering. In mei waagt de N-VA'er opnieuw zijn kans op de Kamerlijst. Maar hij komt ook in beeld als Antwerps schepen, mocht Bart De Wever Vlaams minister-president worden.

Sinds januari is Johan Klaps fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad. De Berchemnaar, opgegroeid in Maaseik, getrouwd en vader van drie tieners, is geen roeper. Beredeneerd, analytisch veeleer. Maar wel allergisch aan extreemlinks. "Het wereldbeeld van PVDA? Hallucinant. In 1985 reisde ik als 15-jarige met mijn vader, toen coach van volleybalclub Maaseik, naar Oost-Duitsland. De grenswachten trokken ons uit elkaar. Ik had een fototas bij en werd 'geroosterd'. Communisme: ik moet er niets van weten. Die ideologie maakt iederéén ongelukkig, kapitalisme slechts een áántal mensen."

"Nepsocialisten"

Klaps geeft ook CD&V ervan langs: "Die fractie noem ik nepsocialisten, Nahima Lanjri voorop. Zij is zelfs niet loyaal tegenover de regering waar haar partij in zit. Ik beken: toen ik De Wever op 14 oktober hoorde zeggen dat de oorlog met links moest stoppen, wist ik niet wat ik hoorde. Maar hij had gelijk. Sp.a heeft ingezien dat ze met zes zetels in de oppositie door Groen (elf zetels, red.) zou worden opgevreten. Groen heeft heel wat kiezers ontgoocheld. Al wil ik wel zeggen dat een raadslid als Imade Annouri een verstandige kerel is. Een stevig tegenstander, veel beter dan Wouter Van Besien. Ik gelóóf even hard in dit bestuur als in het vorige. Sp.a heeft de wapens in het bestuursakkoord om Groen pijn te doen."

Sprong in het diepe

Politiek: het blijft een wisselvallig bestaan. In december trok N-VA de stekker uit de federale regering, toen premier Charles Michel (MR) voor het migratiepact naar Marrakesh vloog. Minister Jan Jambon keerde terug naar de Kamer. Exit Johan Klaps, die hem was opgevolgd in oktober 2014. Klaps is wel wat 'sprongen in het diepe' gewend. "Ik heb Vertaler-Tolk en Internationale Politiek gestudeerd. Maar daarna stortte ik me als zelfstandige op de bank- en verzekeringswereld. Eerst bouwde ik een Argenta-kantoor uit, daarna liep ik over naar AXA. Toen ik in de Kamer terechtkwam, besliste ik mijn zaak te verkopen. Veel collega's uit de sector verklaarden me gek. Maar er zijn er nogal wat die nu ook zonder job zitten."

Kleppers

Klaps zal het nu op eigen kracht moeten waarmaken op de Kamerlijst. Hij staat zevende. Nu zitten er 11 Antwerpse N-VA'ers in het parlement. "Het wordt knokken. Er staan veel kleppers op die lijst. Edegems burgemeester Koen Metsu (8ste) zal wel over mij springen. Peter De Roover duwt, Ludo Van Campenhout is 20ste. Die gaan ook veel stemmen halen. Ik hoop dat we elf zetels behouden. Moeilijk. Maar in Antwerpen hielden we in oktober ook stand."

Woede: dat was bij Klaps de drijfveer om op zijn 33ste met politiek te beginnen. "Een voordeel, die leeftijd. Je weet hoe alles werkt, hoe de bedrijfswereld in elkaar steekt. In de jaren '90 stemde ik voor Guy Verhofstadt (Open Vld). Zijn burgermanifesten spraken me aan. Maar daarna deed hij het tegenovergestelde. Financieel maakte hij er een potje van. Nooit vergeet ik de eerste ledenvergadering van N-VA Antwerpen, in het zaaltje boven Den Bengel. De Wever, Duchateau, Kennis, Bart Van Camp (nu bij BAM) zaten er. Dat was N-VA. Zo klein waren ze. Ze keken verbaasd op toen ik binnenkwam. Ik denk niet dat we zonder Verhofstadt vandaag zo groot zouden zijn."

"Ik ben 100 procent Vlaams-nationalist. Als je in Brussel werkt, zie je elke dag dat het Belgisch model niet marcheert. Je kunt niet in dezelfde fabriek een Mercedes en een Volkswagen bouwen. Dat het communautaire de voorbije vijf jaar uit beeld verdween, heeft me gefrustreerd. Het kost ons veel centen. Pas op: ik hou van de Ardennen. Veel Walen vragen me: richt hier N-VA-afdelingen op. Wat wil je? De MR is linkser dan sp.a. Rechts bestaat niet in Wallonië. Maar een splitsing van het land lijkt me pas mogelijk na een zéér grote crisis."

Weg met 'regulitis'

Als Klaps niet in de Kamer geraakt, is er nog een uitweg om voltijds in de politiek te blijven: een schepenmandaat. Maar dan moet Bart De Wever minister-president van Vlaanderen worden. "Ik spreek me daar niet graag over uit. De Wever neemt een risico. In zijn hart blijft hij liever burgemeester. Gaat hij toch weg, dan zijn er normaal twee kandidaten om hem op te volgen: Koen Kennis en Fons Duchateau. Of ik schepen kan worden? Als ze het me vragen, zal ik 'ja' zeggen. Bart kan mensen nogal overtuigen."

Vandaag gaat Klaps voluit voor een Kamerzetel. Liefst met wetgevend werk in Financiën en Economie. "Het werk rond de openingsuren van winkels is niet af. Ik kreeg er deze legislatuur door dat gemeenten in een toeristische zone tóch sluitingsuren mogen opleggen. Op weekdagen tot 21, op vrijdag tot 22 uur. Maar ik wil ook voor krantenwinkels een nieuwe regeling. Nu mogen ze 24/24 open blijven, in het kader van de persvrijheid. Terwijl ik geen uitbater van een krantenwinkel ken die 's nachts open is. Nachtwinkels zijn er handig in: ze leggen vijf kranten in de winkel om geen vergunning te moeten aanvragen en te betalen. Dat kan niet. Verder wil ik ook de 'regulitis' terugdringen. Waarom heb je 80 pagina's nodig om een familiale verzekering af te sluiten?

Tot slot: hoe staat het gezin Klaps tegenover de klimaatspijbelaars?

"De oudste zoon van 18 wou eens met vrienden naar Brussel. Meer voor het evenement dan voor het klimaat. Toen ik hem zei dat hij zelf zijn treinticket moest betalen, was zijn goesting over. Mijn dochter van 14 werd door vriendinnen onder druk gezet om mee te gaan. Maar ze wou niet en bleef thuis. Mijn zoon van 15 zit op de kunsthumaniora. Politiek houdt hij op afstand. 'Want letterlijk iedereen is daar links', zei hij."