"Vanaf 2020 volwaardige marathon" BART DE WEVER WIL 'ANTWERP MARATHON' LOSTREKKEN VAN 10 MILES JONATHAN BERNAERTS

13 april 2018

02u22 0 Antwerpen Er zijn 'concrete plannen' om Antwerpen een volwaardige marathon te geven. De stad heeft de ambitie om vanaf 2020 op een andere dag dan de 10 Miles een marathon te organiseren. "Het is dan 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen hier doorgingen", zegt burgemeester Bart De Wever.

Elk jaar stijgt het aantal deelnemers op de marathonafstand van de Antwerp 10 Miles. Inmiddels zijn 3.000 lopers ingeschreven op de mythische loopafstand. Volgens de organisatie is de marathon in Antwerpen nu al 'de grootste ooit in België'. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakte vorig jaar nog zijn debuut op de marathonafstand (hij deed er 4 uur en 13 minuten over). De groei van het evenement doet hem dromen van een ontkoppeling: de marathon zou in de toekomst - wellicht al vanaf 2020 - op een afzonderlijke dag kunnen worden georganiseerd om die afstand extra in de kijker te plaatsen. "Ik droom al langer van een prestigieuze marathon, zoals die van Valencia of Rotterdam", zegt De Wever.





Concrete plannen

"Er zijn concrete plannen om zo'n wedstrijd vanaf 2020 - los van de 10 Miles - in Antwerpen te organiseren. Het is dan precies 100 jaar geleden dat in onze stad de Olympische Spelen werden gehouden. Dat lijkt me een ideale aanleiding."





In tussentijd doet de Scheldestad het dus met de 'Antwerp 10 Miles & Marathon'. Bart De Wever zal op 22 april voor de tweede keer deelnemen op de marathonafstand. De burgemeester stelt scherpe ambities: hij wil onder de 4 uur duiken. "Door een bronchitis is mijn trainingsschema licht verstoord geraakt", zegt De Wever. "Maar ik zoek geen excuses: normaal gezien ben ik er helemaal klaar voor. Afgelopen zondag heb ik nog 33 kilometer gemaald. De dag nadien had ik amper last. Ik hoop na de marathon op 22 april ook geen last te ondervinden, want diezelfde avond vertrek ik op handelsmissie naar Moskou."





40.000 deelnemers

De 'Antwerp 10 Miles & Marathon' stevent af op ruim 40.000 deelnemers. Opvallend: dit jaar is er minstens één deelnemer uit elke Vlaamse en Brusselse gemeente. De 10 Miles blijft de populairste discipline, met zowat tweederde van alle deelnemers die daarvoor kiezen. Het parcours leidt de lopers opnieuw 16 kilometer lang mee van Linkeroever door de Kennedy- en Bolivartunnel en langs de Scheldekaaien het historisch centrum in, om via de Waaslandtunnel weer op Linkeroever te arriveren. Onderweg zorgen 35 opzwepende animaties voor een extra motivatieboost.





De andere afstanden van het evenement zijn de Short run (5 kilometer) en de Kids run (1,4 kilometer). Inschrijven kan nog steeds, online tot zaterdag 21 april, bij het Runners' Lab in Zwijndrecht, Gent, Zaventem en Paal tot donderdag 19 april en ter plaatse van vrijdag 20 april tot zondag even voor de start.