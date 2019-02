“Van het Cum Laude bier tot de sjerp van een praeses”: UAntwerpen start zoektocht naar memorabilia UAntwerpen start inzamelactie memorabilia met oog op expo Het Collectief Geheugen BJS

19 februari 2019

11u02 0 Antwerpen Een oude codex, een vlag, een schild van de studentenclub, een toga: de lijst met voorwerpen gelinkt aan het academische leven is lang. De Universiteit Antwerpen plant najaar 2019 een tentoonstelling over die memorabilia en roept de hulp in van (oud-)studenten en (voormalige) medewerkers.

De Universiteit Antwerpen schenkt haar academisch erfgoed al langer aandacht. Op Campus Groenenborger loopt sinds vorig jaar bijvoorbeeld een tentoonstelling rond historische apparatuur en gebruiksvoorwerpen uit de wetenschappelijke labo’s. Initiatiefnemer Marc Demolder: “Ik ben destijds begonnen met apparaten uit het labo fysiologie, maar gaandeweg kwam er ook materiaal uit andere labo’s bij. De verzameling groeide en zo ontstond het plan om een kleine tentoonstelling te organiseren.”

Het succes van Demolders expo was ook de Universiteitsbibliotheek niet ontgaan. Onder impuls van hoofdbibliothecaris Trudi Noordermeer kwam er een officiële werking voor academisch erfgoed. Met Daniël Ermens werd er zelfs een medewerker academisch erfgoed aangeworven, die instaat voor de inventarisatie en de ontsluiting van de relevante voorwerpen.

De Universiteit Antwerpen gaat nu nog een stapje verder en lanceert het project ‘Het Collectief Geheugen van de Universiteit Antwerpen’. In het voorjaar van 2019 gaan initiatiefnemers Marc Demolder en Daniël Ermens op zoek naar zoveel mogelijk memorabilia, in het najaar volgt een expositie die langs de verschillende campussen van de universiteit zal reizen. De eerste tentoonstelling zal in oktober plaatsvinden in de inkomhal van de Universiteitsbibliotheek op de Stadscampus.

“We roepen alle medewerkers, oud-personeelsleden, studenten en alumni op om thuis even na te kijken of ze objecten van de universiteit, liefst met logo op, hebben liggen “, vertelt Emmers. “Academisch erfgoed is meer dan wetenschappelijke instrumenten, stenen of dieren op sterk water. Alle objecten die verbonden zijn met de werking van de universiteit kunnen ertoe gerekend worden, van de merchandise en relatiegeschenken tot briefpapier en notitieblokjes, van het Cum Laude bier tot de sjerp van een praeses, van fluohesjes tot hervulbare waterflesjes en van de University of Antwerp-trui tot de toga van de rector. Ook memorabilia van de drie voorgangers RUCA, UIA en UFSIA zijn zeker ook welkom, net als voorwerpen met de logo’s van de (voormalige) hogescholen, van wie enkele opleidingen in de universiteit integreerden.”

En ook daar houdt het niet op. “Op de huidige Campus Middelheim was vroeger de Koloniale Hogeschool, later het Universitair Instituut voor de Overzeese Gebieden (UNIVOG) gevestigd”, zegt Demolder. “Als het zou lukken een oud uniform van dat instituut te vinden, dat zou werkelijk mooi zijn.”

Op alle campussen van de Universiteit Antwerpen komen er verzamelboxen, waar de gedoneerde objecten kunnen worden achtergelaten, voorzien van naam en contactgegevens. Ermens: “Maar ook bruikleen is mogelijk. We kunnen ons voorstellen dat mensen erg gehecht zijn aan bepaalde unieke voorwerpen. Die memorabilia bezorgen we na afloop van de rondreizende tentoonstelling uiteraard terug.”

Alle info over de inzamelactie is terug te vinden op www.uantwerpen.be/collectief-geheugen. Wie vragen heeft over het project of wie een object in bruikleen wil geven, kan mailen naaracademischerfgoed@uantwerpen.be.