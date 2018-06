"Van Antwerpen dé hoofdstad voor onderwijs maken" MEDIACAMPAGNE MOET UITSTROOM LEERKRACHTEN DOEN DALEN DAVID ACKE

27 juni 2018

02u36 0 Antwerpen Tegen 2028 wil Antwerpen dé onderwijshoofdstad van Vlaanderen worden. Een van de voorstellen: een kenniscentrum dat de brug slaat tussen afgestudeerde leerkrachten en de scholen. Op die manier weten startende leraren beter waar ze terecht komen. Mediacampagnes om het imago van het beroep op te krikken moeten de uitstroom van leerkrachten dan weer drastisch doen dalen.

Alle belanghebbenden, zoals hogescholen, universiteiten, jongeren- en middenveldorganisaties en bedrijven zaten de voorbije maanden rond de tafel en formuleren nu zes ambities voor het Antwerpse onderwijs.





Talentportfolio

Met behulp van talentgroeiplaatsen wil de stad jongeren met voorsprong laten starten op de arbeidsmarkt. Op die plekken kunnen de kinderen hun individuele talenten ontplooien en toevoegen aan hun online talentportfolio. Op die manier moet onderwijs de brug slaan naar de vrije tijd en hobby's om leerlingen die schoolmoe zijn opnieuw te motiveren.





Via een recrutering- en opleidingsprogramma wil de stad tutoren opleiden die kinderen een betere taalbeheersing moeten bijbrengen. Op die manier kunnen zij beter de lessen volgen en krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen. Naar schatting 22.000 leerlingen komen hiervoor in aanmerking.





Bedrijven

Er moet een betere structurele samenwerking komen tussen de scholen en bedrijven. Volgens Pieter Leuridan van VOKA is er vandaag nog te veel wantrouwen tussen beide.





"Kinderen zouden vanaf de kleuterklas al moeten meekrijgen in wat voor bijzondere biotoop zij opgroeien met de industrie en de haven in hun achtertuin", legt Pieter Leuridan uit. "Beide worden vandaag nog steeds gezien als een noodoplossing terwijl ze net erg prestigieus zijn."





Katrien Dingemans van BASF sluit zich daarbij aan. "Samenwerken met onderwijs kan een hefboom zijn om de jongeren te leiden naar een diploma waar ze ook echt iets mee zijn op de arbeidsmarkt. Ik krijg nog steeds de kriebels als ik zie welke opleidingen er vandaag worden aangeboden waarvan je op statistieken duidelijk kan zien dat je die jongeren na enkele maanden moet heroriënteren."





Imago

Een HR Kenniscentrum moet de brug slaan tussen afgestudeerde leerkrachten en de scholen. Op die manier weten startende leerkrachten beter waar ze terecht komen. Daarnaast moeten mediacampagnes het imago van het beroep opkrikken zodat meer jongeren de opleiding aanvangen en succesvol afronden. Doel is de uitstroom van 40% te doen dalen naar 11%.





Aanspreekpunt

Een ondersteuningsnetwerk moet het eerste aanspreekpunt worden voor ouders met vragen. Zo wordt de school ontlast en kan zij zich bezig houden met hun kerntaken.





Ambassadeurs

Over twee jaar moet 16% van de Antwerpse scholen een visie hebben zodat zij als ambassadeurs kunnen dienen voor andere scholen. In die visie moet het kind centraal staan.