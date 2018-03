"Uithaal van Dewinter motiveert me net extra" STUDENTE MET HOOFDDOEK BIJT VAN ZICH AF NA KRITIEK OP POSTER DAVID ACKE

13 maart 2018

02u44 0 Antwerpen Een poster met daarop een vrouw met hoofddoek was voldoende voor Vlaams Belanger Filip Dewinter om zijn ongenoegen te spuien op Twitter. "Wat een sombere toekomst", schreef hij, verwijzend naar de vrouw met hoofddoek. Die vrouw, Hanane LIouh, gaat in de tegenaanval. "Zijn negativisme stimuleert mij nog meer om een positieve boodschap uit te dragen."

De slogan 'Bepaal mee de toekomst' van de Universiteit Antwerpen is er eentje die al even meegaat. Nu heeft de universiteit ook het campagnebeeld de wereld ingestuurd. Daarop staat een jonge vrouw mét hoofddoek. Een brug te ver voor Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. "'Bepaal mee de toekomst'... Hoe die toekomst voor vrouwen eruitziet is duidelijk voor #UniversiteitAntwerpen: somber want mét hoofddoek!" schreef hij op Twitter.





"Goed gelachen"

De jonge vrouw bijt nu van zich af en reageerde gevat: "Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. En deze is multicultureel, met al z'n problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst." Achteraf gezien vindt Hanane dat ze te serieus heeft geantwoord. "Eigenlijk had ik ermee moeten lachen. Ik ben meer dan een hoofddoek hé. Maar goed, Dewinter moet natuurlijk ook zijn brood verdienen. Hij doet wat hij wilt. Eigenlijk interesseert hij me niet", reageert Hanane LIouh, de vrouw op de poster. Het was haar zus die haar attent maakte op het Twitterbericht. "Zelf volg ik Dewinter niet. Maar toen mijn zus me het vertelde heb ik toch even met mijn ogen gedraaid en eens goed gelachen. Voor de universiteit is dit een mooie reclamestunt want zij steken enorm veel energie in het bereiken van alle Antwerpenaren", meent Hanane, die zelf actief is als jobstudent op de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zo kwam ze in contact met de mensen die instaan voor de campagne.





Juiste weerspiegeling

"Ze wilden iemand met een hoofddoek op de poster hebben, net zoals een goede balans tussen mannen en vrouwen om op die manier een correcte weerspiegeling te geven van de maatschappij. Uiteindelijk heb ik toegestemd omdat studeren voor mensen met een migratieachtergrond aan een universiteit vaak nog een ver-van-mijn-bedshow is." De hele heisa op Twitter zorgt ervoor dat Hanane nog strijdvaardiger is geworden. "Filip Dewinter heeft mij nooit iets gegeven buiten dat hij mij inspireert om mij nog harder in te zetten om mijn doelen te behalen. Ik ben van plan om dit aan te wenden om iets neer te schrijven. Hij ziet onze toekomst somber in terwijl die ons net toelacht. Ik wil die positieve boodschap uitdragen in plaats van al dat negativisme."