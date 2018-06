"U blinkt uit in afwezigheid" GEMOEDEREN RAKEN VERHIT OP LAATSTE GEMEENTERAAD VOOR ZOMERRECES NINA BERNAERTS

26 juni 2018

02u57 0 Antwerpen De laatste gemeenteraad voor het zomerreces was op zijn minst pittig te noemen. Er werd stevig gedebatteerd over de Slachthuissite, de kinderarmoede en de verkeersdoden. Vooral dat laatste laat zijn sporen na bij de raadsleden. "Dit verkeersbeleid is schuldig verzuim."

De oppositie vroeg meer tekst en uitleg over de verkeersveiligheidscijfers, die in 2017 erg slecht waren. En ook de afgelopen week vielen er nog eens een handvol slachtoffers bij ongevallen metvrachtwagens. Er werden dan ook een aantal heel pertinente vragen gesteld aan de schepen. "In 2017 vielen er 32 doden en zwaargewonden op kruispunten met lichten. Die kruispunten zijn tot op vandaag onveranderd. Maak die toch conflictvrij. Nu al zegt u de venstertijden, nochtans een goed project, niet uit te breiden. En dat u nooit baanvakken zal inruilen voor fietspaden. Ik kan heel veel opnoemen dat u niet doet. U blinkt uit in afwezigheid in dit beleid," zegt Groen-kopstuk Wouter Van Besien.





Verkeersveiligheid

Voor Toon Wassenberg (sp.a) bleven de cijfers veel te vaag en moeten er veel preciezere metingen gedaan worden om de vinger op de wonde te leggen.





Voor Koen Kennis werd deze discussie al te vaak gevoerd. "Ik wil ook een autoluwe stad maar ik heb een andere manier om daar te geraken. We moeten een plek blijven voor bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer. Ik ga geen permanente knip in het centrum zetten. En nee, we gaan geen rijvakken omzetten in fietspaden in doorgangsstraten. Nee, we gaan geen vrachtwagens opdelen in honderden kleine bestelwagens, dat verhoogt de onveiligheid. Alles conflictvrij maken gaat gewoonweg niet."





Slachthuissite

Ook alle amendementen over de Slachthuissite werden gisteren van tafel geveegd. Groen wilde een deel uit het GRUP halen wegen te veel bezwaren maar dat werd niet weerhouden. "De verhoudingen in dit project zitten volledig scheef. Zowel het type als het aantal woningen (2.500, red.) en het niet autoluw maken van de site, zorgt voor echt een gemiste kans", vindt Wassenberg.





De burgemeester reageerde rustig. "De plannen werden goed voorbereid en goedgekeurd door experts."





Kinderarmoede

Dat de kinderarmoede blijft stijgen in de stad stootte ook hard tegen de borst. PVDA-lid kopstuk Peter Mertens riep op om het leefloon in Antwerpen op zijn minst op te trekken tot het Europees niveau. "Zet nu eindelijk armoedebestrijding eens op 1. En de importarmoede is een fabeltje."





Groen-raadslid Ikrame Kastit riep op om een taskforce bijeen te brengen en een armoedetoets in te voeren. "Er is nood aan een ambitieus plan maar de schepen voelt zich zelfs niet verantwoordelijk. Hij denkt dat het enkel om import-armoede gaat maar dat is niet het geval. Dit beleid faalt."





Ook sp.a-lid Monica De Coninck reageerde emotioneel. "Het zijn vluchtelingen en daarmee is de kous af? Er moet een strategisch plan opgemaakt worden. Ik heb al gehoord over een superschepen van Economie maar niemand roept op voor een superschepen rond armoede."





Verantwoordelijk schepen Fons Duchateau vond dat de discussie inhoudelijk zwak was en wijst naar de huidige maatregelen. "Wij berusten zeker niet. Wij hebben de vreselijke armoedestijging zelfs kunnen indijken. Het budget is van 2,5 naar 7 miljoen gegaan. We begeleiden mensen naar arbeid, zorgen dat kleuters zo snel mogelijk naar de kleuterklas gaan en dat er Nederlands geleerd wordt."