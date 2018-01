"Tv-serie bewijst: als het kan, is politie heel menselijk" SERGE MUYTERS OPGETOGEN MET DOCU 'POLITIE 24/7' DIE KORPS VOLGT PATRICK LEFELON

25 januari 2018

02u35 0 Antwerpen "Gaai het et lef nie om in maainen otto te zitten." Tik die zin in op internet en je krijgt een hilarisch tv-fragment van een Antwerpse politieploeg die een dronken chauffeur arresteert. Het fragment is tien jaar oud en is gedraaid door tv-maker Stef Soetewey. Hij is ook de man achter de nieuwe serie 'Politie 24/7' die vanaf maandag 5 februari op Eén te zien is. Een serie vol actie maar ook vol menselijke verhalen waarmee de 2.700 agenten van de Antwerpse politie dagelijks worden geconfronteerd.

Tv-maker Stef Soetewey is de eerste om het toe te geven: "De oude serie over de Antwerpse politie was volkser en gezapiger. Sindsdien is het korps enorm geëvolueerd: fietsteams, snelleresponsteams, opvang in de kantoren... Dat is veel professioneler dan toen. Ook de technologie helpt daarbij. De telecommandokamer is het hart van het politiewerk op straat geworden." De nieuwe serie 'Politie 24/7' brengt die diverse facetten van politiewerk in beeld. Er zit een flinke portie actie in. Het SRT-team rijdt in de eerste aflevering tijdens een lange, gevaarlijke achtervolging een drugssmokkelaar klem. Indrukwekkend hoe de mannen met hoge snelheid berekende risico's nemen.





Poes gestolen

Er kan in de nieuwe serie ook gelachen worden. Zoals met een dame die op het politiebureau aangifte doet van haar gestolen poes Mouchou en de politieman overstelpt met foto's en weetjes over haar lievelingsdier.





5.000 uur gefilmd

Korpschef Serge Muyters is net als burgemeester Bart De Wever zeer tevreden over de 'authentieke weergave van het politiewerk'. De politieleiding heeft zelf geen inspraak gehad in de scenario's. Er is vijfduizend uur gefilmd en daaruit zijn 14 afleveringen van 60 minuten gemonteerd. Serge Muyters: "De politie Antwerpen krijgt soms kritiek dat wij te Amerikaans zijn, dat wij te militaristisch zijn. Die kritiek past dikwijls in het politieke steekspel dat in Antwerpen aan de gang is. Ik moet dan op mijn lip bijten om niet te reageren. Deze tv-serie biedt een tegengewicht op die kritiek. De politie Antwerpen is heel menselijk als het kan, maar daadkrachtig als het moet." Ongeveer 200 agenten komen in de loop van de volgende veertien weken aan bod. Zij zijn gefilmd met bodycams, vaste camera's in kantoren of dashcams in de combi. De cameramensen van de tv-ploeg filmen altijd vanop afstand zodat de agenten niet gestoord worden in hun werk. Diezelfde techniek is eerder al toegepast in de serie 'Spoed 24/7' die nu nog op Eén loopt.