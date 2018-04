"Tuurlijk mag je lachen met dit onderwerp" Comedian en actrice brengen theaterstuk over eerste Marokkaan in België NINA BERNAERTS

07 april 2018

Een verhaal over de eerste Marokkaan die naar België komt en zich in de Antwerpse contreien vestigt: daarmee waagt stand-upcomedian Youssef El Mousaoui zich voor het eerst als acteur op het podium. Aan zijn zijde op de scène staat Helga Van der Heyden, die zijn echtgenote speelt. "Hopelijk trekken we een publiek aan dat anders nooit het theater bezoekt."

Het is 1964. België zoekt volop buitenlandse arbeidskrachten en focust zich daarbij op Marokko en Turkije. Anouar is op dat moment getrouwd, maar hopeloos op zoek naar een baan. Hij vertrekt naar België. Het plan: een jaar in ons land blijven om te werken en daarna terugkeren naar zijn vrouw in Marokko. Maar dan ontmoet hij Marina, een Antwerpse schone die dol is op zuiderse mannen. Hoe Anouar zijn weg probeert te vinden in de westerse maatschappij van de jaren 60 en welke keuzes hij maakt, zie je in de eerste komische voorstelling in Vlaanderen over eerstegeneratiemigranten: 'Yallah, naar België'.





De eerste Marokkaan die in België belandt: daar zit ongetwijfeld een persoonlijk verhaal achter?

Youssef: "Voor een deel wel. Ik heb vooral veel opgepikt van mijn ooms, maar ook mijn moeder wilde haar verhaal ook uit de doeken doen. Nadat ik op ATV had verteld dat ik bezig was met dit stuk, had ik namelijk van haar te horen gekregen: 'zeg, zo is het helemaal niet gegaan' (lacht). Toch is 'Yallah, naar België' echt wel een samenwerking van ons beiden. Helga en ik hebben elkaar versterkt in het maken van dit stuk."





Helga: "Youssef heeft vooral de mannelijke verhalen gekregen via zijn eigen familie, ik heb een hele reeks vrouwen van de eerste, tweede en derde generatie geïnterviewd. Verder hebben Youssef en ikzelf elkaar enorm veel vragen gesteld, heel lange gesprekken gevoerd."





Waarom hebben jullie dit stuk gemaakt?

Youssef: "Zo vaak krijg ik de vraag: 'waarom zijn Marokkanen hier in dit land?'. Wel, daar willen we een antwoord op formuleren met dit theaterstuk. We hebben een waargebeurd verhaal geromantiseerd. In de jaren zestig werden er Belgische interimkantoren opgezet in Marokko, waar mannen zich konden inschrijven om in het buitenland te gaan werken. Via selectieprocedures en interviews werden daar de beste arbeidskrachten uitgekozen. Toen waren de Belgen fan van ons. Iedereen wilde bevriend zijn met de Marokkaan in hun straat. Maar van integratie was er echt geen sprake. Dat was niet belangrijk, Marokkanen kwamen gewoon naar dit land om te werken. Alleen bleek na verloop van tijd, toen die eerste generatie zich settelde en ook kinderen kreeg, dat er een hele bevolkingsgroep bijkwam. Dan had er toch aan integratie gedacht moeten worden."





Als Vlaamse een verhaal over integratie maken, hoe doe je dat?

Helga: "Ik weet niet waarom, maar iedereen die mij ziet, denkt altijd spontaan: 'van waar komt zij?'. Al mijn hele leven vermoeden mensen dat ik Spaanse, Marokkaanse of Turkse roots heb. Maar ik ben eigenlijk een op-en-top Aalstenaar, die nu wel in het Antwerpse woont. Nu, de vraag kwam zo vaak, dat ik zelfs mijn moeder aan de tand ben gaan voelen (lacht). In die zin kom ik dus al lang in aanraking met integratie. En is het onderwerp mij gaan boeien."





Is er intussen veel veranderd in de relatie tussen de Belgen en de Marokkanen?

Youssef: "Dat vind ik wel. Ik voel dat ook als ik stand-upcomedy doe. Tegenwoordig moet ik vaker uitleggen dat ik een grap maak, of dat ik gewoon een persoonlijk geïnspireerd verhaal vertel. Naar mijn aanvoelen is er na de aanslagen van 9/11 in de VS al veel veranderd, en de terreurdaad bij het Franse satirische blad Charlie Hebdo heeft daar nog een schep bovenop gedaan."





Het klinkt als een zwaar onderwerp, wordt er ook gelachen in de zaal?

Youssef: "Uiteraard, vooral zelfs. Anders zou ik mij misschien ook niet gewaagd hebben aan dit soort verhaal. Maar we brengen dus wel degelijk een echte komedie."





Helga: "Het is voor Youssef de eerste keer dat hij op deze manier op een podium staat. We hebben dus wel wat moeten zoeken, het is bijvoorbeeld oké dat er af en toe stiltes vallen. Dat is Youssef wat minder gewoon als stand-upcomedian."





Welke reacties verwachten jullie op de voorstelling?

Helga: "We zullen de problemen in de maatschappij niet kunnen oplossen met een theaterstuk. Maar als mensen over de kwestie beginnen te praten, zou het ook al fijn zijn. We willen vooral tonen dat we ook maar allemaal mensen zijn. Ik heb geen schrik van de reacties."





Youssef: "Ik ben wel wat zenuwachtig, dat geef ik toe. Sowieso zullen er veel Marokkanen de voorstelling bijwonen, die misschien anders nooit naar theater afzakken. En je weet: een Marokkaan komt nooit alleen, we verwachten volle zalen (lacht).





'Yallah, naar België' gaat op 16 april in première in Theater M in Mechelen en is later op het jaar ook te zien in het Fakkeltheater in Antwerpen.