"Tuurlijk handelde hij uit Jodenhaat" 18 MAANDEN CEL GEËIST VOOR PALESTIJN DIE SCHADE TOEBRACHT JONATHAN BERNAERTS

19 juni 2018

02u43 0 Antwerpen De Palestijnse vluchteling die begin dit jaar de Joodse gemeenschap 'terroriseerde', riskeert 18 maanden cel. Hasan A. beschadigde woningen en synagogen en sloeg bij Joodse mannen hun hoofddeksel af. "Natuurlijk handelde hij uit Jodenhaat", aldus een slachtoffer.

"Zou je niet beter je excuses aanbieden?" De Antwerpse strafrechter vroeg het Hasan A. tot drie keer toe. Na lang aarzelen richtte de Palestijn zich dan toch tot de orthodoxe Joodse man bij wiens huis hij vernielingen aanrichtte. "Sorry", mompelde hij kort.





Het openbaar ministerie vervolgt Hasan A. voor belaging, het aanzetten tot haat en het aanbrengen van vernielingen. Op camerabeelden is te zien hoe hij op 19 januari en 9 februari door de Joodse wijk was getrokken en kruisen op de deuren van synagogen en scholen had aangebracht. De man verwijderde en vernielde ook mezoeza's, kokertjes met teksten uit de Thora die ter bescherming aan alle deurposten van een woning worden gehangen. Hij had van enkele Joodse mannen ook hun hoed afgeslagen.





Kruisen

"De beklaagde is afkomstig uit de Gazastrook en weet dus wat voor Joodse mensen belangrijk is. Hij viel hen niet alleen fysiek aan, maar ook hun cultuur en hun geschiedenis. Zo bracht hij ook kruisen aan op het monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, aan de Belgiëlei. Dat sneed bij iedereen door hart en ziel", pleitte advocaat David Braun namens het Forum der Joodse Organisaties.





Ook Unia en enkele Joden en instellingen stelden zich in de rechtbank burgerlijke partij.





Burgemeester Bart De Wever had Hasan A. een plaatsverbod voor de Joodse wijk opgelegd, maar hij schond dat. De beklaagde werd midden maart aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis.





Mentaal ziek

Hij verklaarde dat hij mentaal ziek is en dat hij zich niets meer kan herinneren. Zijn advocaat voerde geen betwisting over de belaging en het aanbrengen van de vernielingen.





Voor het aanzetten tot haat vroeg hij de vrijspraak. "Het gaat hier eerder over symbolische beledigingen en die vallen niet onder het wetsartikel over het aanzetten tot haat. Hij wilde vooral aandacht, omdat hij hulp nodig heeft. Mijn cliënt heeft nog veel emotionele bagage die hij moet verwerken, sinds hij de Gazastrook ontvlucht is", stelde advocaat Cédric Monheim. Hij pleitte voor een autonome probatiestraf.





Systematisch

"Ik hoop dat deze man zwaar gestraft wordt, hij is een gevaarlijke persoon", liet een van de slachtoffers zich na de rechtbankzitting ontvallen. "Natuurlijk was dit regelrechte Jodenhaat. Hij ging systematisch op zoek naar de mezoeza's - die overigens goed verstopt zitten - en vernielde ze. Dat zouden wij eens met een Koran moeten proberen. Dan staat het land op z'n kop", aldus het slachtoffer. De rechter velt een vonnis op 25 juni.