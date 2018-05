'Tower' van 95 meter dé nieuwste sensatie op Sinksenfoor SINKSENFOOR OP SPOOR OOST LOOPT VAN 19 MEI TOT 24 JUNI Philippe Truyts

08 mei 2018

09u12 0 Antwerpen De Sinksenfoor is vanaf 19 mei aan haar vierde editie toe op Spoor Oost. De foornijveraars hopen op 1 miljoen bezoekers. Twee nieuwe attracties kunnen daarbij helpen: een nieuwe 'Tower' van 95 meter hoog en 'Shakers'. Een sterke maag is een must.

De Gedempte Zuiderdokken worden stilaan een verre herinnering. Rechtszaken lopen er niet meer, de foorkramers hebben zich verzoend met Spoor Oost. "We denken maar één editie vooruit, niet aan de langere termijn", zegt Vincent Delforge van de Verdediging der Belgische Foorreizigers. "Er is hier veel potentieel om een succesverhaal te schrijven." In 2017 eindigde een vaak met mooi weer beloonde kermis op circa 800.000 bezoekers. Een pak beter dan de 600.000 van de zeer natte editie 2016.

Met 143 attracties zit de Sinksenfoor op een goed gemiddelde. De nieuwe 'Tower' van Nederlanders Ad en Willy Ordelman is het hoogste wat we in Antwerpen al hebben gezien. Maximaal 20 durvers worden 95 meter hoog opgetakeld, waarna het zitje kantelt en een vrije val met 140 kilometer per uur volgt. Schepen voor Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) zag er de humor van in én weet dat burgemeester Bart De Wever een grote fan is. "Ik hoop dat de vrije val net op tijd stopt."

Shakers

Een beschrijving schiet wellicht ook te kort voor wat je ervaart in de 'Shakers'. Je draait er aan een duizelingwekkende snelheid in rond, terwijl de zitcabine zelf ook nog eens draait en over de kop gaat. De ideale voorbereiding om ruimtevaarder te worden.

Intussen zijn de foorkramers er niet rouwig om dat ze nog steeds zo'n 40 procent minder standgeld betalen dan op de Zuiderdokken. Die korting moest de pil van de gedwongen verhuis vergulden. De stad breidt trouwens ook de openingsuren nog uit. Vrijdag- en zaterdagnacht verstomt de kermis pas om 2 uur, een uur later dan vorig jaar. Alle andere dagen is de pret om middernacht uit.

Combiticket

De Sinksenfoor telt drie ingangen: aan de hoek Schijnpoortweg-Noordersingel, op de Noordersingel zelf en aan de Buurtspoorweglei. De stad vraagt om zoveel mogelijk met de tram (lijnen 2, 3, 5 en 6) of de fiets te komen. "We bieden voor het eerst een combiticket aan, zoals voor het Sportpaleis", zegt Van Campenhout. "Voor de tram betaal je dan retour 4,60 in plaats van 6 euro én je krijgt 1 euro korting op een attractie naar keuze."

Opgelet voor de automobilisten: de foor ligt in de lage-emissiezone. Dat kun je vermijden door voor een randparking te kiezen en over te stappen op het openbaar vervoer. Toezichters en politie zien erop toe dat alles veilig en zonder overlast verloopt.