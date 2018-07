"Tot 200 euro voor taxirit Boom-Brussel" 21 ILLEGALE TAXI'S IN BESLAG GENOMEN OP TOMORROWLAND PATRICK LEFELON

31 juli 2018

02u35 0 Antwerpen De politie heeft op het voorbije Tomorrowland-festival 21 illegale taxi's in beslag genomen. Het gaat vooral om jongemannen die met hun privé-wagen een grof centje willen bijverdienen. "Woekerprijzen tot 200 euro voor rit naar Brussel, zijn geen uitzondering", zegt Gust Janssens van de arbitragecommissie van de taxifederatie.

Een vloot van 547 taxi's had de afgelopen weekends een toegangsvergunning voor de speciale taxistandplaats van Tomorrowland. Bij het einde van elke festivaldag werden de wagens overspoeld door vooral buitenlandse gasten die terug naar hun hotel in Antwerpen, Mechelen of Brussel wilden.





Gust Janssens van de arbitragecommissie: "Na het vertrek van die eerste vloot mochten alle andere taxi's aanschuiven op de standplaats. Enkele taxi's reden toch de veiligheidszone rond het festivalterrein binnen. De politie heeft die chauffeurs beboet met een GAS-boete en hun auto tot maandagmiddag 14 uur aan de ketting gelegd."





Woekerprijzen

Daarnaast is een twintigtal piraattaxi's onderschept. Jonge kerels, vaak allochtonen, die bezoekers van Tomorrowland naar hun privé-wagen lokken en voor een vaste prijs naar hun bestemming brengen. Hun auto's zijn eveneens in beslag genomen. Zij zullen door het parket gerechtelijk worden vervolgd.





Gust Janssen: "Die chauffeurs zijn met niets in orde. Er is geen taximeter. Zij zijn niet verzekerd. Dus de klanten nemen een groot risico. Zij betalen ook veel te veel. Die piraten rekenen woekerprijzen van 100 euro naar Antwerpen of 200 euro naar Brussel."





Micheline Duyssens, de moeder van Didier Bartholomeus uit Schilde die omkwam na een rit met een illegale taxi, voerde op Tomorrowland campagne tegen illegale taxi's. "Het blijft verbazen hoe weinig jongeren het onderscheid kennen tussen een legale en een illegale taxi. Onze informatiecampagne is echt wel nodig", zegt Micheline Duysens.





De drie gsm-dieven die afgelopen weekend werden gearresteerd, zijn opgesloten in de gevangenis. Het gaat om drie Roemenen van 31, 34 en 42 jaar. De mannen worden beticht van van diefstal en bendevorming. De Roemenen werden in eerste instantie maar gelinkt aan één gsm-diefstal en één mislukte poging van gsm-diefstal.





De politie geeft geen cijfers over het aantal gestolen spullen op Tomorrowland. Tientallen bezoekers deden op sociale media hun beklag dat zij beroofd waren. Vooral gsm's waren geliefd bij de gauwdieven.





Het incident met pepperspray van vrijdagavond voor de mainstage is niet opgehelderd. De opgepakte Roemenen hadden geen pepperspray op zak bij hun arrestatie. De politie heeft verschillende verdachten op het oog maar er is nog niemand gearresteerd.





Tot slot zijn op Tomorrowland 63 drugsdealers opgepakt. Hun nationaliteiten zijn divers: Brits, Nederlands, Italiaan, Deens, Canadees, Belgisch, Roemeens, Australisch, Israëlisch, Duits, Noors, Zwitsers en Braziliaans. Twee van deze 63 dealers werden door de Antwerpse onderzoeksrechter aangehouden.