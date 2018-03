"Toekomstverbond is fake news" BEDENKER VAN CONSENSUSMODEL VREEST OVERKAPPING VOL GATEN PHILIPPE TRUYTS

08 maart 2018

02u35 0 Antwerpen Grote stukken van de Ring raken nooit overkapt. Omdat het niet kán en niet mág van Europa. En dat is slecht nieuws voor wie bij zo'n 'gat' zal wonen. De concentratie fijn stof ligt daar dan hóger dan nu. "Maastricht loste dat op door 2.000 inwoners te laten verhuizen. Ziet Antwerpen zijn burgers even graag? Dan kom je uit op 10.000. Maar dat mag niemand weten", beweert Ekerenaar Philippe Deleu.

De gepensioneerde econoom Philippe Deleu bijt zich al tien jaar vast in Oosterweel. Hij is ook woordvoerder van BOLSE. Dat buurtcomité in Ekeren strijdt voor een ingetunneld goederenspoor. Deleu werkte acht jaar geleden een alternatief uit voor Oosterweel: het 'consensusmodel'. Hij houdt daarin de Oosterweelverbinding achter de hand. Deleu stuurt het doorgaand verkeer via de A102 (Wommelgem-Ekeren), met een directe link tussen de Liefkenshoek en de E17 in het Waasland. Het haventracé van de actiegroepen uit het Toekomstverbond heeft er vrij veel van weg. Al ontbreekt onder meer het laatste stukje tot de E17. Het valt Deleu zwaar. "Mijn model is niet weerhouden, maar vorig jaar wel schaamteloos gerecupereerd in het Toekomstverbond." Guess what: tussen Philippe Deleu en de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland komt het niet goed. Deleu: "Het Toekomstverbond? Fake news. Het zit vol tegenstrijdigheden en gemiste deadlines. Al in 2016 wisten de actiegroepen dat het BAM-tracé 'beslist beleid' was. En toch ondertekenen ze dat verbond mét een BAM 'light'. Terwijl Ringland op zijn website zegt dat de capaciteit op de Ring met de helft stijgt. Een BAM heavy dus. Hoe rijm je dat?"





Deleu voelt zich ook gesteund door uitspraken van intendant Alexander D'Hooghe in het Vlaams Parlement. "Regelmatige openingen in de overkapping zijn onvermijdelijk", zei D'Hooghe op 22 februari. "Dat moet van Europa, voor de brandveiligheid. Maar hoe langer een stuk tunnel, hoe intenser de uitstoot aan de uiteinden. Al kan de evolutie naar een 'schoner' wagenpark de emissies beperken."





Fijn stof 'super'

"Dat gaat nog lang duren voor het zwaar wegvervoer", vreest Deleu. "Wat krijgen we? Een overkapping vol gaten waar we 9 miljard euro aan verkwisten. Wie dicht bij die openingen woont, zal een soort 'fijn stof super' inademen. In Maastricht sloopte men 400 appartementen, wat veel woede teweegbracht, omdat ze geen andere oplossing vonden aan de tunnelmonden. Lengte tunnel: 2,3 kilometer. Bij ons: 17 kilometer met gaten. Zo discrimineer je duizenden mensen. Vergeet dan het draagvlak van je overkapping. Ik ben teleurgesteld in de actiegroepen, omdat ze hun achterban in de steek hebben gelaten."





Zorgen over de centen

Deleu maakt zich ook zorgen over de centen. Zo blijft Vlaams minister Bart Tommelein uitgaan van 3,25 miljard euro voor Oosterweel, zonder overkapping. Terwijl het Rekenhof al over 4,1 miljard praat. Een klein kind weet dat dat enkel nog kan stijgen. "Ik vertrouw dit niet als econoom. Vlaanderen verbindt zijn financieel lot tot 2070 aan de BAM. Onverantwoord." Conclusie: Deleu hoopt dat zijn model weer een kans krijgt. "Omdat dit het enige werkende haventracé is. Met een A102 die in de tijd naar voor wordt geschoven. Met die verbinding wachten tot ná de afwerking van Oosterweel: een grote vergissing."