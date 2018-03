"Theater is een o zo veeleisende minnaar" Actrice wint carrièreprijs Ultima voor Algemene Culturele Verdienste DAVID ACKE

03 maart 2018

Ze stond op de planken met onder andere Maatschappij Discordia, Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Theater in Den Haag, het Kaaitheater in Brussel. Ze werd geregisseerd door mensen als Ivo Van Hove en Jan Joris Lamers. Eindeloze filmrollen passeerden de revue. En voor dat indrukwekkende cv ontving actrice Viviane De Muynck (71) afgelopen week de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste in de Antwerpse Arenberg. Het is de derde carrièreprijs die ze in drie jaar tijd mocht ontvangen.

Wat doet zo'n prijs met iemand die zowat alles heeft meegemaakt ?

"Heel veel, dat meen ik. Hoewel ik als actrice nooit bezig ben met het vergaren van prijzen op het moment dat je ergens op de planken staat, is zo een erkenning deugddoend. Ik heb in mijn carrière wel al wat prijzen gewonnen, maar deze schat ik erg hoog in. Als acteur kan je je werk niet ophangen in een kader aan de muur. Theater is een vluchtig medium. Op het moment dat het er is, is het eigenlijk al weg. Deze prijs legt de nadruk op de auteur als kunstenaar. En dat is bijzonder. In oktober van vorig jaar kreeg ik plots telefoon van minister Sven Gatz. Ik zat in Parijs om met Jan Lauwers te werken aan Oorlog en Terpentijn. Dan schrik je even. Het moeilijkste was om dat geheim te houden voor vrienden en familie tot de dag van de uitreiking. Daar ben ik meer mee bezig geweest dan met de prijs zelf. (lacht)"





Je bent nu 71, ver voorbij de pensioenleeftijd. Is dat iets waar je aan denkt?

"Ik denk wel eens aan stoppen. Maar dat zal dan pas na 2019 zijn. Er komen nog tournees aan met GAZ: 'Pleidooi van een gedoemde moeder' van Tom Lanoye en 'Oorlog en Terpentijn' van Jan Lauwers. Nadien ben ik van plan om het allemaal wat op een lager pitje te zetten. Maar goed, ik ken mezelf. Dan krijg je de vraag of je Faust wil spelen en denk ik 'tiens, dat is interessant.' Ik wil me in de toekomst wel meer gaan richten op films maken. Theater is een vurige en passionele, maar o zo veeleisend minnaar. Terwijl je bij een film heel hard werkt tijdens de draaidagen, maar eens die achter de rug zijn, gaat de film op tournee en jij op vakantie. (lacht) Bezig blijven is voor mij een manier om niet geconfronteerd te worden met die angst voor de leegte, denk ik."





Je was 33 toen je in het professionele circuit bent terechtgekomen. Was dat een voordeel?

"Ik denk het wel. Kijk, heel wat actrices klagen over een gebrek aan interessante rollen na hun vijftigste. Binnen de dramaturgie is er maar een beperkt aantal interessante vrouwelijke rollen. Als jonge actrice heb je heel wat mogelijkheden. Ik denk aan Ibsen, de vrouwen in het werk van Shakespeare, maar dat gaat voorbij als je ouder wordt en dan dreigt dat zwarte gat. Door pas op mijn 33ste in het professionele theater te stappen, heb ik meteen die rollen met ballen kunnen spelen. Ik had wel al wat meegemaakt in mijn leven en droeg een berg levenservaring mee. Die bagage kan je onmogelijk compenseren op je twintigste. Het moeilijkste is de gelaagdheid in een rol leggen en op een moment beslissen: nu blijf ik er af. Een deel moet ingevuld worden door het publiek. Door de mensen in de zaal die gedoemd zijn om naar mij te luisteren."





Is het theaterlandschap vandaag fel veranderd?

"Vroeger had je veel meer kleine groepjes dan vandaag. Omdat het ook kon. Vandaag zit je met een brok subsidies die verdeeld moeten worden. En helaas kan niet iedereen van dezelfde koek eten. Je zit met een economisch landschap waar je rekening mee moet houden. Verkoop je geen tickets, dan dreig je je geld kwijt te spelen. Maar tegelijk kan ik enorm genieten van de jonge garde. Kijk naar FC Bergman (theatercollectief met Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Matteo Simoni, Thomas Verstraeten en Marie Vinck, red.) Wat die doen, is puur genieten voor mij. Dat spelgenot spat ervanaf. Maar ook zij zullen moeten vechten voor hun plekje in het Toneelhuis."





Wat kan jou verwonderen?

"Muziek! En vroeger literatuur. Maar sinds ik een oogoperatie heb ondergaan, is lezen moeilijk geworden. Terwijl zien voor velen een evidentie is, is het voor mij hard werken. Van muziek kan ik dan weer onvoorwaardelijk genieten. Ik hou van jazz en door de jaren heen heb ik er veel kennis over vergaard. Jazz is een beetje het theater van de muziek: heel onbevangen met veel vrijheid en ruimte voor improvisatie. Dat vind ik erg boeiend. In Berlijn werd ik eerder als jazzmuzikant gezien dan als actrice omdat ik ook enorm graag zing."





Je bent op je 71ste nog heel druk in de weer. Heb jij tijd om de actualiteit te volgen?

"Ik probeer dat te doen. Maar tegelijk slorpt dat dan weer heel veel energie op omdat ik me erger aan bepaalde dingen. Neem nu die stakingen. Als ik dat zie, denk ik: 'fuck off', ik ben 71 en ik werk nog steeds. Die schietpartijen op scholen in Amerika, Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds lobbyisten zijn die zich verzetten tegen een verstrenging van de wapenwet. En als ik kijk naar het politiek bestek, dan denk ik soms: wat een gekissebis."





Binnenkort is Viviane De Muynck te zien in 'Niet Schieten', een film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel.