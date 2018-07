"Temperatuur omhoog, stijgend vandalisme" ZOMERCAMPAGNE ZOO OPNIEUW MIKPUNT VAN VANDALEN NINA BERNAERTS

24 juli 2018

02u45 0 Antwerpen Opnieuw valt een slachtoffer van de zomercampagne van de ZOO, dit keer werd de neushoorn op het - net geopende - Operaplein gewelddadig van zijn hoorn ontdaan. Het werk van brute vandalen, voor de zoveelste keer. De stad houdt vol en blijft de dieren herstellen.

De krokodil ging al op wandel en legde zich voor de inrit van de parking Grote Markt. Stropers braken een slagtand van de olifant aan het Mechelseplein af, de gorilla op de Meir werd met haar kind omgeduwd, de zebra in de Nationalestraat kreeg extra strepen en voor de python op de Groenplaats werd het ook wat warm en gleed hij er vandoor. De laatste in een lange rij aan beschadigingen is nu de neushoorn. Amper drie dagen op het pas geopende Operaplein waren voldoende om de hoorn te verwijderen.





1.700 euro

De zomercampagne voor de 175-jarige ZOO kostte de stad 35.000 euro. "Daar bovenop hadden we een budget voorzien van 5.000 euro voor onderhoud en herstellingen. We hadden dus wel rekening gehouden met dergelijke beschadigingen. Zo'n 1.700 euro is daar nu van gebruikt", vertelt Annik Bogaert, woordvoerder voor de stad. Ook zijn vermoedelijk niet alle dieren het voorwerp geweest van vandalisme. "Bij de olifant bijvoorbeeld werd de slagtand ook naast het dier terug gevonden. Het kan dan eerder zijn dat een kind aan de slagtand is gaan hangen en dat die per ongeluk af brak. Er wordt bij de politie steeds een melding gedaan van het vandalisme maar dat is natuurlijk geen prioriteit. We zien vooral veel positieve reacties bij de mensen. Gezinnen maken er echte uitstapjes van om de stad via de dieren te ontdekken. En dat maakt het allemaal wel waard, daarom blijven we ook de herstellingen doen tot het einde van de campagne op 31 juli."





En dat is een goede zaak, zegt ook cultuursocioloog van de Universiteit Antwerpen, professor Walter Weyns.





"Als je het vandalisme op zijn beloop laat, gaat dat enkel nog meer vernieling veroorzaken. Dat is het gebroken raam syndroom, eens er in een straat een huis is met gebroken raam, houdt niets nog tegen om een tweede raam in te gooien. Zo kan een straat snel verloederen. Hetzelfde geldt voor deze gevandaliseerde dieren, als je dat zo laat, gaat het enkel verergeren. Als de stad de dieren herstelt, kan er terug een verantwoordelijkheidsgevoel komen."





Prettig in de weg

Waarom deze eerder ludieke beelden in de stad zodanig worden aangepakt, is ook voor Weyns onduidelijk.





"Maar het zal alleszins niets met ideologie te maken hebben. Deze campagne is zo ontworpen dat ze opvalt, in het oog springt. Ze zijn groot, kleurrijk en ze staan prettig in de weg. Dat maakt dat vandalen sneller oog hebben voor deze voorwerpen. Daarnaast is er in de zomer altijd een piek aan algemene criminaliteit, zo zijn er onderzoeken die uitwijzen dat de stijgende temperatuur hand in hand gaat met criminaliteit. Tot op 30 graden, dan wordt dat weer minder. In de zomer zijn er meer mensen op straat, is er meer alcohol in het spel en hebben meer jongeren niets om handen. Dergelijke vandalenstreken zijn vaak dan ook het resultaat van jongens die zich vervelen en mekaar wat uitdagen."