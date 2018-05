't Zuid snoept van spectaculaire tandemrace 28 mei 2018

Wielerkoersen en Antwerpen: het klikt steeds beter. Maar het hoeft ook niet altijd serieus te zijn. Neem nu het spektakel zondagnamiddag rond Den Bell, het administratieve hoofdkwartier van de stad.





Vooral de tandemrace was iets om naar uit te kijken. De organisatoren van de zesde editie van Het Uiterste Zuid lieten eerst de gewone burgers opdraven, nadien vochten enkele bekende politici het onder elkaar uit.





Kris Peeters

Als de tandemkoers iets zegt over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, staan de socialisten er plots goed voor. Het team van Tom Meeuws had de snelste benen. Of de meeste behendigheid, dat kan ook. Sp.a gaf CD&V (met vicepremier Kris Peeters), Groen, PVDA en Open Vld het nakijken.





