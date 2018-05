"'t Stad heeft nachtburgemeester nodig" DJ-DUO LASTON & GEO VIERT 15DE VERJAARDAG IN BAR HELDER NINA BERNAERTS

31 mei 2018

03u00 0 Antwerpen Van scoutsfuiven over Tomorrowland tot het WK-dorp, overal hebben dj's Laston & Geo de laatste 15 jaar hun plaat opgelegd. Een verjaardag die dit weekend gevierd moet worden met de invloedrijkste collega-dj's. "We vinden het wel erg dat het uitgaansleven sterk beknot is de laatste jaren. Nergens kan je nog na 4 uur terecht."

Laston & Geo zijn voor de vrienden ook gewoon Tom (37) en Dieter (36). Samen staan ze al 15 jaar op de planken. Ze zagen de business sterk en snel evolueren. Waar ze vroeger nog rond moesten zeulen met honderden vinyl-platen, schakelden ze over naar cd's en uiteindelijk op USB. "Die beginjaren hadden wel hun charme. Alle donderdagen naar USA Import om daar de nieuwste muziek te beluisteren en te kopen", vertelt Tom 'Laston' Herteweg. "Dan zetten ze de nieuwe platen op, vijf of tien seconden, werd er wat doorgespoeld en dan moest je het eigenlijk al weten. En als jonge dj's stonden we laatst in de rij, de grote jongens kregen eerste keuze. Toen we dj Guy-Ohm leerden kennen, deed hij wel wat deuren voor ons open en konden we meer naar voor schuiven. Enkele jaren later stond ons zakje met nieuwe muziek al klaar als we binnen kwamen. Heerlijke tijd."





Niet enkel de industrie maar ook de stad veranderde de laatste jaren. "We vinden het wel erg dat het uitgaansleven sterk beknot is de laatste jaren", vult Dieter 'Geo' Lizen aan. "Nergens kan je nog na 4 uur terecht, nu ook het Mechelseplein moet inbinden. Een stad wordt op die manier doods. De stad zou ook meer kunnen uitpakken met heel wat fijne nieuwe initiatieven, zoals Plein Publiek, Bar Helder of Ampère, maar dat doet ze zelden. Waarom geen Antwerps Dance event dat de hele sector in de kijker zet? Daar zit ook economisch potentieel, Nederlanders komen er nog speciaal voor naar Antwerpen. Wij pleiten daarom ook voor een échte nachtburgemeester. Iemand die de brug slaat tussen politiek, buurtbewoners en het nachtleven. Iemand die de problematiek begrijpt maar er tegelijk ook voor zorgt dat plekken zoals Café D'Anvers kunnen blijven bestaan."





Vriendschap

15 jaar op de planken, maar hun vriendschap gaat al verder terug, tot in de kleuterklas zelfs. Hoe ze dan samen achter de platendraaier zijn beland, is eerder toevallig. "Ik had een discobar gekocht en ging al wel eens plaatjes draaien, dan nam ik altijd een vriend mee", zegt Tom. "Zo waren er vier die wel wisselden. Maar toen Café Kalifornia in Boechout vroeg of we op geregelde basis wilden draaien, moest er een naam komen en tussen ons klikte het ook wel muzikaal. We wilden af van de traditionele foute muziek en we gingen meer richting house."





"De naam is gekozen omdat we ons wilden toespitsen op mash-ups, twee bekende platen verantwoord door mekaar draaien, dat zie je in de naam. We wilden een bekend duo en daarbij één letter omwisselen, ook een mash-up dus. We kozen voor Gaston en Leo omdat we ook wilden laten zien dat we onszelf niet al te serieus namen", zegt Lizen.





Opvallend, vooral de laatste jaren dagen de vrienden weer vaker op in Antwerpen. "De Bollekesfeesten, Plein Publiek, openingsfeest Havenhuis, het lijkt er een beetje op alsof de stad ons herontdekt. Het blijft erg fijn om te doen. Wel zijn het aantal sets verminderd. Ooit deden we er nog 120 op een jaar, nu al lang niet meer. We hebben beiden een gezin. Dus we doen minder sets maar wel grotere podia", glimlacht Herteweg.





Komend weekend laten de heren zien hoe het Antwerpse nachtleven er hoort uit te zien: feesten tot in de vroege uurtjes. "We hebben een handvol dj's uitgenodigd om te draaien, onder meer Guy-Ohm, Discobar Galaxie en Turntable Dubbers, stuk voor stuk mensen die ons hebben geïnspireerd doorheen de jaren. Het moet vooral een plezant feest worden met goeie muziek en veel vrienden."





