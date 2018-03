't Stad decor voor nog 2 realityreeksen 08 maart 2018

Om het op z'n Antwerps te zeggen: ge moogt uw gat niet meer draaien of ge komt op den televies. Zo voelt het wel als maar liefst drie reality-reeksen zich afspelen in de grootstad. Politie 24/7 draait al enkele weken en daar komt op dinsdag 21 maart 'Helden van de Kinderkliniek' bij. Eén dag later start de nieuwe reeks van 'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen'. Het is productiehuis Geronimo dat uitpakt met de twee nieuwe reeksen. Voor de laatste telg koos het productiehuis ervoor om de kleinste helden te volgen. Ze installeerde camera's in het Koningin Mathilde Moeder en Kindcentrum in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.





Voor Helden van Hier zijn de afleveringen verdeeld over het voor- en het najaar. De programmamakers hadden op een korte tijd zoveel materiaal kunnen draaien dat ze nu al in het voorjaar vier afleveringen kunnen uitzenden. De eerste draait zelfs volledig om de gebeurtenissen op de Paardenmarkt. Daar kon de crew de brandweer in al zijn facetten volgen. De aflevering geeft een unieke kijk op een uitzonderlijk crisismoment. (NBA)