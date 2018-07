't Scheldt verliest oprichter Bert Murrath (82) 06 juli 2018

02u28 0 Antwerpen Bert Murrath, oprichter en hoofdredacteur van de Antwerpse e-mailkrant 't Scheldt, is overleden. Hij werd 82. Murrath was een rabiaat Vlaams-nationalist. Hij schoot met scherp op het koningshuis, politici en andere media.

't Scheldt verschijnt sinds 1995, toen nog als faxkrant. "Het opzet was een satirisch blad, maar het was meer sarcastisch van insteek", zegt oud-redactiesecretaris en boekhandelaar Marcel Brocatus. Vijf jaar geleden scheidden hun wegen. "Bert zocht in heel wat kringen medewerkers, ook in academische middens. Velen schreven onder een schuilnaam voor ons. Hij week nooit van zijn overtuiging af, met mijn meer diplomatische kijk had hij het lastig."





Klacht aan broek

In 2004 diende Claude Marinower (Open Vld) klacht in wegens smaad, nadat 't Scheldt hem een perfecte volgeling van nazimethodes had genoemd. Murrath werd veroordeeld tot een euro morele schadevergoeding. Een jaar later kreeg hij drie jaar cel na een klacht voor laster van Sabine Denissen, oud-curator van het Diamantmuseum. In beroep werd het vonnis vernietigd. Wellicht blijft 't Scheldt verder verschijnen.





De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 11 uur plaats in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. (PHT)