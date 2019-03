't Kiel of den Bosuil? Antwerpse derby om laatste Monopoly-vakje Jan Aelberts

27 maart 2019

15u31 0 Antwerpen Onze stad heeft vanaf september zijn eigen Monopoly. Eén vakje moet nog gekozen worden, en die keuze is de klassieke derby tussen KFCO Beerschot Wilrijk en FC Antwerp.

Dat je de Boerentoren of het Havenhuis kon kopen en dat het Sportpaleis één van de kanskaarten is, was al bekend. Eén vakje op het spelbord mag de Antwerpenaar zélf kiezen. Den Bosuil staat voorlopig op één, maar voelt ’t Kiel in de nek ademenen. Het Sportpaleis staat op een derde plaats. Om welke van de twee stadions je straks kan dobbelen, wordt vrijdag duidelijk. Tot dan kan je nog stemmen op www.monopolyantwerpen.be.