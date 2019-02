‘t Is lente in de Zoo: fruittaart voor jarig brilbeertje Tinka, gorillababy Thandie vertedert bezoekers philippe truyts

16 februari 2019

Ik zag twee beren... De Antwerpse Zoo beleeft vroege topdagen, dus werd het dit weekend behoorlijk druk. Ook de dieren doen hun voordeel met het fraaie weer. Neem nu de brilberen. De verzorgers verrasten de kleine Tinka, dit weekend precies 1 jaar oud, met een ‘fruittaart’. Dat pakte enigszins anders uit. Tinka zette stevig de tanden in de kartonnen doos en leek niet geïnteresseerd in al het lekkers. Een buitenkans voor Tinka’s mama Zamora, die er niet kon aan weerstaan.

Ook bij de gorilla’s viel er wat te beleven. De drie maanden oude Thandie mocht - in de nek van mama Mayani - mee op wandel. Af en toe moedigt Mayani haar baby al aan om zelfstandig te kruipen, maar dat lukt op die prille leeftijd uiteraard nog niet. En in het zonnetje was het heerlijk toeven.